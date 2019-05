I transiti planetari incitano i simboli zodiacali ad attuare un rinnovamento benefico per l'amore nelle previsioni astrologiche di sabato. Il seguente Oroscopo dell'amore per i single diventa ricco di novità astrali.

Sensazioni nuove nell'oroscopo dell'amore

Ariete: sono previste delle difficoltà in ambito amoroso per via dell'allontanamento di Venere dal vostro cielo.

Ma potrete contare sempre su un fortunato Giove che vi spinge a superare questa insicurezza e a mettervi in gioco, con fiducia in voi stessi.

Toro: desiderate a tal punto cambiare il vostro status da single che metterete in pratica un salto di qualità che vi regalerà una storia frizzante e ricca di passione. I pianeti vi sono complici e incrociano le loro energie per portare avanti questo vostro ottimo periodo per l'amore.

Gemelli: Nettuno vi garantisce un'evasione dalla realtà che diventa per voi un vero e proprio rifugio in cui sognare.

L'oroscopo dell'amore per i single, 18 maggio

In questa atmosfera surreale, lascerete andare un atteggiamento critico nei confronti delle nuove storie e apprezzerete sensazioni piacevoli in due.

Cancro: in amore, l'influsso lunare dal domicilio dello Scorpione si fa sentire e smorza l'avventatezza di Marte, entrato da poco nel vostro cielo. Sarete così intraprendenti nei confronti delle nuove opportunità amorose e sonderete il terreno, prima di procedere spediti verso una concretezza sentimentale.

Leone: l'energia e le emozioni non vi mancano di certo, ma riscontrerete una certa intemperanza nel portare a termine i vostri progetti amorosi. Forse una Luna opposta al Sole e in quadratura rispetto al vostro cielo ci mette lo zampino e perderete di vista per un attimo il vostro traguardo.

Vergine: sfruttate al massimo un fascino magnetico che vi garantisce la Luna in Scorpione. Anche se molto vulnerabili nei confronti dell'amore, passerete da uno stato d'animo appassionato a un'eccessiva freddezza, senza rendervene nemmeno conto.

I single e le previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: cercate di attingere a tutta la pazienza di cui disponete per uscire piano piano da quel tunnel oscuro che sembra senza fine, ma che state percorrendo gradualmente, facendovi strada verso la felicità. Già Venere non è più in opposizione quindi migliorano le situazioni amorose, dovrete solo vincere questa vostra sofferenza interna esternando i sentimenti che provate.

Scorpione: le storie superficiali non vi appartengono, ecco perché vi aprirete a nuove opportunità solo dopo aver sondato bene la situazione amorosa che vi sta davanti.

L'astro lunare nel vostro cielo vi diventa complice e potrete sfruttare il vostro 'sesto senso', tanto che chi vi corteggia non avrà segreti per voi.

Sagittario: non lasciate prendere il sopravvento alla fantasia che vi trascina in un mondo surreale, quindi non concreto per i sentimenti. Dovete capire che rifiutando di mettervi in gioco con coraggio, non troverete le giuste soluzioni per i vostri problemi amorosi.

Capricorno: non trascinate nelle storie amorose che stanno per nascere dei conflitti interiori che vi rendono nervosi e tesi.

Venere non aspetta altro che concretizzare i vostri rapporti sentimentali, dovrete solo fare il primo passo con determinazione e fiducia in voi stessi.

Acquario: i transiti planetari vi sfidano a vincere questa insoddisfazione, preparandovi a un cambiamento amoroso positivo che se non si presenterà a breve, almeno vi spingerà a 'cambiare pelle' come un serpente, mettendo in pratica un rinnovamento generale e costruttivo.

Pesci: occhio a un'emotività discontinua che sarà il risultato di un trigono Luna-Marte molto dirompente. Nuove forze, energiche e contraddittorie, si scontreranno tra loro e sarete voi a decidere se portare avanti una carica affettiva o una passione sopra le righe, passando all'azione senza mezze misure.