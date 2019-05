I simboli zodiacali, tramite le previsioni astrali di lunedì, sono invitati dagli astri ad approfondire i propri stati d'animo, investendo sensazioni positive nei rapporti amorosi. L'Oroscopo dell'amore di coppia elargisce delle dritte utili per raggiungere la serenità e la felicità.

Astri e oroscopo dell'amore di coppia di lunedì

Ariete: in coppia esprimerete le emozioni in modo intellettuale e approfondito, dopo aver esaminato la situazione attentamente.

L'oroscopo dell'amore di coppia, 6 maggio.

Questo atteggiamento sensibile e profondo vi viene conferito da una congiunzione Venere e Mercurio fortunata per i rapporti amorosi.

Toro: aspettatevi di tutto dalla congiunzione di Luna e Urano, tranne la noia. Questi due astri uniscono le loro energie, l'uno smorzando l'irruenza dell'altro, rendendo la voglia di cambiamento più morbida in coppia. Il Sole con la sua energia vitale, completerà il tutto, illuminando i vostri sentimenti.

Gemelli: approfittate della presenza di Mercurio, ancora per poco nel cielo dell'Ariete, per aprirvi a un dialogo riparatore con il partner.

Approfondendo vari aspetti della relazione, avrete così un quadro completo della situazione e potrete apportare i giusti cambiamenti per progredire.

Cancro: Venere e Marte in quadratura vi rendono piuttosto chiusi all'ascolto del partner e riscontrerete una difficoltà nel sintonizzarvi sulle stesse frequenze amorose. Se l'amore in questo periodo si veste di tinte neutre, tra poco diventerà più brioso e passionale.

Leone: in coppia fate la scelta giusta.

La Luna in quadratura punta un raggio luminoso proprio sulle vostre emozioni. Venere è vostra alleata e vi garantisce amore, ma Urano si insinua nella relazione di coppia, spingendovi a cambiare le carte in tavola in modo repentino.

Vergine: troppo insoddisfatti in coppia, per via della quadratura di Marte e Nettuno, sentirete il bisogno di fuggire lontano, allontanandovi dagli scombussolamenti emotivi di una Venere non molto favorevole. Potrete però contare su Urano e Luna che vi aiuteranno nei momenti difficili.

Previsioni astrali segno per segno

Bilancia: cercate di conciliare le vostre priorità con quelle del partner, sforzandovi di trovare un compromesso che benefici entrambi. Un'eccessiva freddezza nuoce al rapporto di coppia e la mancanza d'intesa a lungo andare potrebbe portare a una rottura sentimentale irreparabile.

Scorpione: la vostra autonomia in coppia è minacciata dal transito sfavorevole di Urano e Marte: avvertirete come un'oppressione amorosa.

Sagittario: si apre un nuovo scenario per voi amici del Sagittario, dove l'amore e la comprensione approfondiscono di più la relazione a due. Per beneficiare di questo aspetto dovrete abbandonare una sorta di aggressività nei confronti del partner, che spesso risulta nociva all'amore.

Capricorno: in coppia apparite molto freddi e distaccati, ma questo atteggiamento forse è una conseguenza dello stress accumulato sul lavoro. Che ne dite di staccare un po' la spina e dedicarvi alle effusioni in coppia? Agite senza paura.

Acquario: un vortice di passione vi circonderà come un abbraccio e cercherete di coinvolgere anche il vostro partner in questo turbinio di emozioni. Concedetevi dei momenti speciali, di sicuro non vi annoierete.

Pesci: apritevi a un chiarimento che risulterà benefico per la coppia. Cercate le parole giuste per esprimere quello che provate, riuscirete così a migliorare la relazione di coppia e a esternare eventuali ansie che vi provocano un'agitazione interiore non indifferente.