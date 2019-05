L'Oroscopo dell'amore di coppia si arricchisce di nuove sensazioni, rese molto speciali dai transiti planetari favorevoli. Le previsioni astrali approfondiscono le relazioni a due con slancio e un pizzico di magia.

L'oroscopo dell'amore segno per segno

Ariete: Venere e Luna nel domicilio astrologico adiacente vi invitano a riflettere prima di agire, in questo modo riuscirete ad arginare la vostra impulsività, vivendo la storia amorosa con maggiore profondità d'animo.

Sarete molto empatici nei confronti del partner.

Toro: originali e un tantino nevrotici per via della presenza di Urano e Luna nel segno, dovrete imparare a canalizzare bene le vostre sensazioni a tratti confuse, indirizzando le energie in modo meno impulsivo per il benessere della coppia.

Gemelli: in amore, analizzate la storia nel suo insieme, senza tralasciare piccoli particolari preziosi. Siete molto ottimisti, grazie a Mercurio che incrocia le sue energie con Giove, quindi potrete farvi un quadro d'insieme della relazione a due, completo e più consapevole.

Cancro: la vostra mente viene influenzata negativamente da Plutone in opposizione e vi provoca pessimismo e pensieri ossessivi nei confronti del partner. Non lasciatevi influenzare da fobie infondate, piuttosto cercate l'aiuto della persona amata per superare questo stato d'animo troppo emotivo.

Leone: siete molto sentimentali e vi sentite ancorati a un passato ricco di ricordi. La Luna e Giove incrociano i loro influssi dandovi questa sensazione nostalgica, ma cercate di vivere anche il presente e la storia amorosa con lo stesso slancio.

Vergine: la parola scelta per voi amici della Vergine è 'insolito'. Sarete molto aperti al cambiamento o cercherete di procurarvelo con tutte le vostre forze, attingendo a quell'originalità che viene potenziata dall'influsso lunare e uraniano. Di certo riuscirete a stupire il partner.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: cercate di contenere la rabbia che risulta molto nociva nel rapporto di coppia. Marte vi scombussola e sarete coscienti del fatto che dovrete prima calmare il vostro animo, per poi procedere a risolvere i disaccordi.

Scorpione: la Luna e Venere in opposizione creano una sorta di distacco emotivo dal partner, un'incapacità a capire i suoi bisogni che viene acuita anche dall'astro uraniano in opposizione. Avete bisogno di vivere maggiormente i vostri spazi, rendendo più originale la relazione a due.

Sagittario: sentirete forte il desiderio di evadere dalla vostra storia amorosa, seguendo un istinto fantasioso conferitovi da Nettuno in Pesci. Tuttavia siete consapevoli anche dei vostri limiti e delle vostre responsabilità, quindi affronterete le situazioni inerenti la coppia con maggiore ottimismo.

Capricorno: in coppia cercherete di mantenere sotto controllo il partner, imponendogli il vostro modo di fare e di pensare. Siete consapevoli che volete apportare cambiamenti positivi nella storia d'amore, ma questa non è la strategia giusta per crescere insieme.

Acquario: in coppia analizzerete ogni risvolto e piega amorosa in modo meticoloso e consapevole. Le emozioni si smuovono dentro voi e vi indicano la strada giusta da seguire per raggiungere la tanto desiderata serenità affettiva.

Pesci: sarete davvero sinceri ed emotivi in coppia, poiché spinti da un influsso quasi magico di Nettuno e Luna. E' un vero e proprio idillio amoroso, anche Venere è dalla vostra e potrete esprimere le vostre sensazioni con grande romanticismo.