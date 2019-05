L'Oroscopo dell'amore per i single elargisce le dritte giuste per raggiungere la felicità. Le previsioni astrologiche riguardanti l'ultima settimana di maggio approfondiscono le premonizioni segno per segno.

Buone opportunità nell'oroscopo dell'amore settimanale

Ariete: prima di approcciarvi all'amore, concedetevi un esame approfondito dei vostri desideri. Dopo tale analisi sarete più consapevoli di cosa state cercando dall'amore.

Toro: continua la spinta rivoluzionaria di Urano, che nel vostro cielo vi porta a rivoluzionare la sfera affettiva con intraprendenza e originalità.

In particolare, nel fine settimana sarete molto comunicativi e magnetici, quindi via libera alle conquiste amorose.

Gemelli: la Luna illumina la vostra sensibilità e punta un riflettore sui vostri pensieri inconsci, influenzati dai vostri sentimenti. Analizzando in modo approfondito queste sensazioni, potrete aprirvi ai nuovi amori con maggiore consapevolezza. Mercoledì, giovedì e venerdì saranno le vostre giornate fortunate.

Cancro: l'intuizione e la voglia di passare all'azione non vi mancherà di certo con la Luna in trigono a Marte.

L'oroscopo dell'amore per i single settimanale.

Vi aprirete alle nuove storie con spirito intraprendente e romantico. Buona e fortunata la giornata di domenica.

Leone: la vostra mente è aperta alle novità ed elastica grazie all'influsso mercuriano, ma Venere e Urano in quadratura non vi fanno aprire all'amore come vorreste, creando instabilità sentimentale. Cercate di confidarvi di più con gli amici sinceri manifestandogli i vostri problemi, Mercurio vi incita all'esposizione verbale.

Vergine: rispetto alle sensazioni amorose non saprete quello che volete e questa confusione è innescata da una Luna dirimpettaia che scombussolerà le vostre sensazioni già da lunedì.

Mercurio in Gemelli vi mescola ancora di più le carte in tavola, rendendovi introversi. Aspettate il fine settimana per allentare queste tensioni e vivere l'amore con maggiore libertà.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: la Luna in trigono a Marte già a inizio settimana vi darà la spinta giusta per passare all'azione e concretizzare i vostri sogni amorosi. A metà settimana il vostro umore potrebbe cambiare a causa di alcuni problemi familiari, ma potrete contare sempre sulla giornata di sabato per aprirvi a nuove conquiste amorose.

Scorpione: la vostra empatia non passerà di certo inosservata in gruppo e sarete molto premurosi nei confronti degli amici che contano. Di sicuro farete effetto per il vostro modo pratico e mai banale di dimostrare affetto.

Sagittario: il destino vi sfida creando un'eccessiva sensibilità che vi rende timidi nei confronti dei nuovi amori. Apparite troppo preoccupati e confusi, come immersi nei vostri pensieri a inizio settimana. Cercate il giusto equilibrio che di sicuro vi sarà utile verso il weekend.

Capricorno: Venere in trigono a Luna già da lunedì vi regala una visione più ampia della sfera affettiva e potrete aprirvi all'amore con maggiore consapevolezza. Nei nuovi probabili amori vi immedesimerete anche nelle esigenze degli altri. Occhio a una quadratura di Venere che nel fine settimana vi potrebbe deprimere un po'.

Acquario: verso mercoledì sarete molto loquaci a esprimere i sentimenti che provate per una persona che vi ha rapito il cuore e smorzerete uno scombussolamento emotivo provocato da Venere in quadratura.

Il fine settimana potrebbe essere all'insegna della passione.

Pesci: il fine settimana in particolar modo vi sarà propizio per le conquiste amorose. Potrete contare su una Luna favorevole che vi apre a una socievolezza utile per conoscere nuove persone, il tempo deciderà se sarà quella giusta per voi.