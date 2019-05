L'Oroscopo dell'amore di coppia illumina le sensazioni di ciascun segno zodiacale in modo sensibile e profondo. Di seguito le previsioni astrali fortunate, frutto dello studio dei transiti planetari di martedì.

L'oroscopo dell'amore di martedì

Ariete: la Luna dal domicilio vi rende molto sensibili e aperti alle emozioni. Siete molto propensi a esternare i vostri sentimenti, coinvolgendo il partner nelle vostre peripezie interiori, accentuate da un Sole vitale e amico.

Toro: l'inquietudine 'uraniana' mette a dura prova gli affetti e la vostra anima agitata ed errante nel labirinto dei pensieri, disfa e ricongiunge con una facilità unica. Prendete delle decisioni che siano equilibrate, il vostro ego, messo in primo piano dalla vostra vanità, potrebbe accumulare ansie e paure nocive al rapporto di coppia.

Gemelli: la vostra volontà primeggia sulla ragione: porterete avanti i vostri progetti amorosi, con determinazione e un pizzico di irrazionalità che non guasta mai.

Magari il vostro partner non sarà favorevole alle vostre idee, ma voi seguirete questa strada dettata dal vostro istinto.

Cancro: è buona l'intesa di coppia per voi amici del Toro, Venere vi è complice e incrocia le sue energie con Marte. Ma ricordate che non potete tenere sempre sotto chiave il vostro amato, poiché anche lui/lei ha bisogno di una boccata d'aria.

Leone: anche se avete molta paura, sentite che è giunto il momento di prendere una decisione importante per la vostra vita amorosa.

Adesso che siete più concreti e pronti a edificare per il futuro, la posta in gioco è alta e voi sarete determinati a troncare una relazione che non va più, avviandone un'altra con un certo distacco conferitovi dall'influsso uraniano.

Vergine: lasciatevi andare all'amore, superando le rigidità sentimentali e le paure che vi bloccano. Il turbinio dei vostri pensieri scorre a una velocità massima, ma tappa le ali a una Venere che non aspetta altro che beneficiarvi.

Previsioni astrali fortunate dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: gli effetti di una precedente burrasca amorosa stanno diradandosi e adesso il vostro rapporto sarà visto con occhi diversi e sentimenti più chiari. Siete sulla strada giusta, quella che concilia il meritato equilibrio tra sentimenti e razionalità.

Scorpione: avete bisogno di approfondire le sensazioni amorose, aprendovi a un'intimità che esige i propri spazi. Magari optate per un'uscita romantica o una breve gita fuori porta, staccando un po' la spina dal tran tran lavorativo che vi assorbe anima e corpo.

Sagittario: una Luna in quadratura vi rende molto sensibili e irrequieti. Avete molto bisogno di affetto e lo esigerete a tutti i costi dal partner, anche se le vostre aspettative sono moltiplicate all'ennesima potenza da Giove in domicilio. Non siate troppo esigenti nei confronti dell'amore.

Capricorno: siete molto intuitivi con la Luna che è in posizione di sestile rispetto a Plutone e Saturno. Sosterrete il partner e le sue difficoltà con molta pazienza e comprensione e nasconderete alla perfezione le vostre debolezze, sublimandole con coraggio.

Acquario: ritroverete una maggiore intesa con il partner e forse questo sarà il risultato di un lavoro d'analisi interiore che avete svolto con meticolosità. Il vostro cielo è sereno e libero da nubi emotive, quindi apritevi a nuove ed entusiasmanti emozioni.

Pesci: la capacità di immedesimarsi negli altri vi porterà a capire ciò di cui il partner ha bisogno e vi sentirete quasi indispensabili, elargendo affetto e protezione. Riuscirete così a creare un mondo romantico e sereno intorno a voi.