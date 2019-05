La Luna in Acquario diventa complice di ciascun segno zodiacale, illuminando le emozioni con un influsso amichevole. Le previsioni astrologiche diventano profonde e le premonizioni acquistano un fascino emotivo tutto particolare nell'Oroscopo dell'amore di coppia di venerdì.

Nuovi sensazioni nell'oroscopo dell'amore di venerdì

Ariete: l'atmosfera è più serena del solito in coppia e sarete molto socievoli e aperti al dialogo. Siete molto riflessivi circa la vostra situazione amorosa e cercherete di migliorarla, dando il massimo di voi stessi. Una Luna in posizione di sestile vi conferirà l'emotività giusta.

Toro: l'amore per voi amici del Toro acquista una dimensione mentale e profonda, con Urano e Venere in congiunzione nel vostro cielo.

L'oroscopo dell'amore di coppia, 24 maggio.

Le sensazioni amorose non tralasceranno una profondità che rispetta la libertà di entrambi e le novità di certo non mancheranno.

Gemelli: più empatici con il partner, capirete al volo i suoi bisogni e sarete molto sensibili ed emotivi. Siete alla ricerca di una stabilità amorosa che concili i sentimenti alla razionalità e la troverete, esprimendovi con profondità.

Cancro: non lasciatevi prendere da una smania di fare di più in coppia, rischierete di stressarvi e la stanchezza si farà sentire nella relazione a due.

Piuttosto riordinate i pensieri, magari interpellando anche il partner e progettando in modo benefico per la coppia.

Leone: la vostra insofferenza è dovuta a una Luna in opposizione che rende il rapporto di coppia più teso. Attenzione al alcuni dispiaceri che nella relazione di coppia, spengono le speranze di un rapporto già teso per via della quadratura di Venere.

Vergine: in coppia non soffocherete il partner ma pretenderete che egli non vi opprima.

Capirete che ognuno ha bisogno dei suoi spazi e l'armonia della relazione sarà garantita proprio da questo rispetto dell'indipendenza, senza nulla togliere all'amore.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: con la Luna favorevole, avrete ben chiare le idee su ciò che desiderate dall'amore e apporterete le modifiche giuste nella relazione a due, per migliorarla e raggiungere un'armonia impeccabile. E' il momento di risolvere le difficoltà e scacciare via le tensioni, troverete il modo per appianare il tutto.

Scorpione: Luna e Venere incrociano le loro energie in quadratura e vi rendono molto protettivi nei confronti del partner. Cercate di non essere troppo possessivi ed eccessivamente premurosi nella relazione di coppia, rischierete di soffocare l'amato/a.

Sagittario: trovate il giusto equilibrio in coppia, smorzando la tensione forse generata da incomprensioni, che potrebbero essere annullate magari aprendovi a un dialogo più costruttivo. Attenzione agli intrighi e ai pettegolezzi messi in atto da gente invidiosa.

Capricorno: nella relazione di coppia ricercherete la tranquillità e il relax tanto desiderati. Sarete prudenti nel vivere le emozioni, rimanendo attaccati a un autocontrollo che filtra le inquietudini, lasciando campo libero alla reciproca fiducia.

Acquario: positivi e cordiali, sarete sempre in movimento, vivendo ogni attimo della storia amorosa con emotività e originalità. L'astro d'argento, ospite del vostro cielo, vi apre a intraprendere nuove avventure con il partner. Che ne dite quindi di partire insieme per una breve vacanza?

Pesci: l'influsso uraniano dal domicilio del Toro colpisce anche voi e vi accorgerete di essere molto tolleranti nei confronti del partner, aprendovi anche ad alcune diversità caratteriali che non vi disturbano. Tutte queste sensazioni rafforzeranno l'intimità di coppia e l'armonia.