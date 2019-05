I transiti planetari, approfonditi nelle previsioni astrali di martedì, aiutano i simboli zodiacali a raggiungere la felicità amorosa. Di seguito l'Oroscopo dell'amore di coppia segno per segno.

Astri e oroscopo dell'amore di martedì

Ariete: Marte in quadratura emana un influsso fastidioso, innescando delle discussioni in famiglia che potrebbero interferire nella relazione di coppia.

Cercate di smorzare questi attriti con la mediazione, aprendo il vostro punto di vista a 360°.

Toro: l'amore diventa splendido e intrigante con Urano che incrocia le sue energie con Venere, tanto che riuscirete a smuovere anche alcune situazioni sentimentali in 'stallo emotivo'. Cercate di mettere in chiaro le sensazioni amorose, con consapevolezza e slancio.

Gemelli: i vostri entusiasmi sono instabili e altalenanti per via di una Luna in opposizione che si fa sentire.

In coppia desiderate una tranquillità e una profondità che non avete ancora raggiunto, quindi approfondite la situazione parlandone in due.

Cancro: Marte vi fa approfondire l'amore di coppia e lo fa a modo proprio, introducendo nella relazione una spinta all'azione e una dinamicità unica, seppur timida e sensibile per via dell'influsso lunare dal domicilio del Sagittario. Venere è a vostro favore e vi fa approfondire i sentimenti in modo innovativo grazie alla presenza di Urano.

Leone: non tenetevi tutto dentro, accumulando stress e tensione che non vi fanno vivere gli affetti e i sentimenti come vorreste. E' giunto il momento di aprirvi al cambiamento, gli astri vi indicheranno una via strategica verso una nuova felicità.

Vergine: alcune tensioni si fanno sentire per voi amici della Vergine in coppia e forse sono dovute ad alcune problematiche esterne alla relazione che però ne compromettono la felicità. Venere cerca in tutti i modi di aiutarvi poiché in trigono: potreste magari parlare delle difficoltà con il partner, trovando insieme una soluzione soddisfacente.

Previsioni astrali fortunate dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: molto vitali e simpatici con Luna e Giove in posizione di sestile rispetto al vostro cielo, sarete gioviali e aperti all'amore, vivendo le sensazioni amorose con profondità. Approfittate di un avvenimento fortunato e fulmineo procuratovi dalla dea bendata, che vi sarà propizio per l'amore di coppia.

Scorpione: non permettete che il lavoro comprometta la vostra felicità di coppia. Alcuni attriti finanziari si insinuano nella relazione, creando scompiglio e noie.

Il vostro atteggiamento è troppo provocatorio nei confronti del partner e non risolve le questioni, anzi le peggiora.

Sagittario: la Luna incrocia le sue energie con Nettuno e la vostra sensibilità sarà 'a fior di pelle'. Cercate di non lasciarvi trascinare da un'irritabilità dovuta forse all'eccessiva gelosia, ma apprezzate il vostro partner con fiducia. Magari tutto ciò è direttamente collegato a calunnie esterne prive di fondamento.

Capricorno: in amore riformulate il rapporto di coppia, cambiando le dinamiche per far sì che la relazione assuma un aspetto più costruttivo e dinamico.

Urano e Venere dal domicilio del Toro vi danno una spinta in più per attuare questo progetto amoroso.

Acquario: le vostre scelte in coppia dovranno essere effettuate con maggiore praticità e concretezza. Urano, il pianeta dei grandi cambiamenti, vi spinge a riorganizzare la vostra relazione amorosa, adesso non potrete più rimandare.

Pesci: molto originali con Nettuno che incrocia le sue energie con Mercurio, riuscirete a captare alcune sfumature impercettibili che solo voi riuscirete a cogliere, grazie alla vostra fervida immaginazione. Apritevi a questa nuova e particolare forma di comunicazione con il partner, di sicuro si dimostrerà benefica.