I nativi del segno del Sagittario, in questa estate 2019, avranno una carica erotica fuori dal comune e tante energie da spendere per eventuali progetti lavorativi e finanziari. Sarà una stagione in cui potrete intraprendere un percorso importante che, alla fine, vi porterà alla realizzazione di molti dei vostri progetti. Sarà anche un'estate di rinnovamento dal punto di vista delle amicizie.

Pubblicità

Pubblicità

Amore e affetti

Per i sentimenti, questa estate, non sarà un periodo ideale. La carica erotica aumenterà grazie all'influenza di Giove, e questa vi darà slancio in campo sessuale, ma ogni fattore, all'interno della coppia, sarà incentrato anche sugli aspetti più istintivi. Quindi, se avete progettato un figlio o di fare passi avanti in tal senso, sarà bene capire se quella sarà la situazione giusta e soprattutto se sarà il tempo giusto.

Anche per voi single ci saranno novità rilevanti dal punto di vista dell'erotismo, ma dovrete stare attenti a non innamorarvi troppo facilmente.

Oroscopo estate, Sagittario: energie in aumento e traguardi facili

Per incontri maturi in grado di regalarvi una relazione soddisfacente anche dal punto di vista sentimentale dovrete necessariamente aspettare l'inizio di agosto, esattamente la prima settimana.

Voto: 7.

Lavoro e studio

Il lavoro procederà a gonfie vele, ma dovrete attendere Giove per poter ottenere i guadagni necessari nel caso abbiate in mente un investimento importante e incrementando così le vostre finanze. Avete in serbo molte idee valide che potranno concretamente farvi raggiungere buoni traguardi.

Pubblicità

Chissà, ci potrebbe anche "scappare" qualche promozione o qualche avanzamento di carriera.

Per voi che siete ancora in cerca di un impiego, i momenti favorevoli per inviare dei curriculum e/o per fare colloqui saranno compresi tra la fine di giugno e l'inizio di luglio. Questo periodo vi garantirà un lavoro molto remunerativo, che vi permetterà di essere pienamente indipendenti.

Agli studenti converrà impegnarsi nella prima metà dell'estate, anche se l'esame sarà più avanti nel tempo. Dovrete pensare a studiare come se aveste un esame imminente, perché Giove potrebbe, poi, non essere un aiuto valido.

Voto: 7.

Fortuna e salute

Le energie, quelle inesauribili, riuscirete ad ottenerle da luglio in poi. Ad agosto sarete forti sia fisicamente che mentalmente, sarete in grado di fermarvi solamente per pochi minuti. Otterrete una certa stabilità e questa situazione vi aiuterà moltissimo per acquistare serenità ed essere pronti a dedicarvi anche a qualche attività diversa dal solito. Il periodo estivo sarà ottimo anche per liberarsi dalle amicizie nocive e intraprenderne di nuove.

Pubblicità

Aria di rinnovamento.

Voto: 7.