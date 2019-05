L'Oroscopo dell'amore per i single approfondisce i transiti planetari fortunati ed elargisce delle dritte preziose per la nascita di nuovi amori. Le seguenti previsioni astrologiche segno per segno indagano le stelle e le opportunità amorose dei cuori solitari.

Previsioni astrologiche settimanali dall'Ariete alla Vergine

Ariete: siete pronti a vivere nuove storie amorose, Venere e Mercurio nel vostro segno sono garanti di un'apertura mentale verso i sentimenti.

Oroscopo settimanale dell'amore single fino al 12 maggio.

Crescerà in voi l'idea di passare all'azione e otterrete successo grazie alla spiccata capacità intellettiva di aprirvi ai rapporti amorosi.

Toro: la presenza della Luna nel vostro cielo apre una settimana per voi fortunata. Potreste infatuarvi all'improvviso, proprio perché spinti da un'emotività fuori dalla norma. Poi a metà settimana Mercurio entrerà nel vostro cielo e garantirà splendide sorprese.

Gemelli: sfruttate al massimo l'energia marziana, che nella giornata di martedì incrocia i suoi influssi benefici con la Luna, regalandovi dei riflessi utili per captare quando passare all'azione, stravolgendo il vostro status da single a felicemente impegnato.

Cancro: ascoltate le vostre intuizioni, saranno veritiere poiché confermate da uno splendido sestile dei nodi lunari con la Luna: potrete prendere le decisioni giuste, in modo sensibile e "dribblando" le sfide di una Venere in quadratura che vi disturba.

Leone: a metà settimana l'influsso mercuriano si farà sentire e vi renderà superficiali nei confronti dell'amore. Flessibili di fronte agli eventi, vi lascerete trasportare delle emozioni in modo incostante.

Solo nel weekend troverete lo slancio giusto per prendere una decisione drastica, poiché spinti dall'influsso lunare che vi sarà complice.

Vergine: le giornate di lunedì e martedì per voi Vergine saranno piene di nervosismo per via di una quadratura di Marte con Luna. Impegnandovi molto nel lavoro, poi sarete stanchi e privi di stimoli. Siete alla ricerca di una stabilità amorosa, quindi nel frattempo preparerete il terreno adottando la strategia giusta.

I single e l'oroscopo dell'amore

Bilancia: se l'umore altalenante vi preclude alcune opportunità allettanti in amore, potrete contare sull'alleanza della Luna, sia nelle giornate di martedì e mercoledì, che sabato e domenica. L'astro lunare, insieme a Marte, vi spronerà a fare di più e a osare nei confronti delle storie amorose, anche se Venere vi ricorderà di non essere troppo temerari.

Scorpione: l'opposizione di Mercurio si farà sentire a metà settimana: mancherete di senso pratico, risultando alquanto impacciati in amore.

Gli affari di cuore miglioreranno venerdì, quando la Luna vi sarà favorevole. Potrete fare chiarezza circa le sensazioni che provate, riordinando le emozioni con una nuova consapevolezza.

Sagittario: se Marte vi rende fiacchi e anche lo stress del lavoro si fa sentire, puntate tutto su un fine settimana intenso e divertente. Potrete uscire con gli amici che contano, rilassarvi e approfondire nuove amicizie. I transiti planetari saranno finalmente favorevoli.

Capricorno: se la solitudine vi spinge a concretizzare i vostri sogni amorosi, non abbiate fretta, poiché i transiti planetari in questo periodo non sono favorevoli per i vostri nuovi rapporti sentimentali. Che ne dite allora di leggere un buon libro?

Acquario: è una buona settimana per voi amici dell'Acquario, l'amore andrà a gonfie vele e gli incroci planetari vi saranno propizi. Apritevi a nuove conoscenze e approfondite le sensazioni che provate, sono previste belle notizie per voi, soprattutto lunedì.

Pesci: se la stanchezza si fa sentire e Marte in quadratura vi rende un tantino fiacchi, puntate sulle giornate fortunate di metà settimana, sono previste splendide novità amorose. Domenica potreste sentirvi piuttosto stressati e decidere di trascorrere ore di tranquillità nella comodità di casa.