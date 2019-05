Le previsioni astrologiche dedicate ai cuori solitari di lunedì puntano un riflettore sull'emotività per facilitare nuovi incontri amorosi. L'Oroscopo dell'amore per i single diventa così il trampolino di lancio per dare il via a nuove storie d'amore.

Previsioni astrologiche di lunedì

Ariete: non fate prevalere la passione, aprendovi a nuove storie con impeto poiché spinti da un'irruenza eccessiva. Piuttosto vagliate bene la situazione prima di agire, in questo modo avrete una percezione più profonda della situazione amorosa, decidendo il da farsi con calma.

L'oroscopo dell'amore per i single, 6 maggio.

Toro: Urano nel vostro segno esplica già i suoi effetti potenti e vi conferisce una fretta nel concretizzare i vostri sogni amorosi. Nel frattempo, l'entrata della Luna, smorza questa voglia di cambiamento, approfondendo maggiormente la vostra sensibilità e ricordandovi che ogni cosa ha i suoi tempi.

Gemelli: avvertirete il bisogno di attuare una trasformazione benefica per avviare nuove storie amorose. Marte vi da il via, anche Mercurio e Venere dal domicilio dell'Ariete vi sono favorevoli, incoraggiandovi a prendere voi l'iniziativa.

Cancro: Saturno vi mette alla prova, quasi sfidandovi a superare un passato che vi ha fatto soffrire in amore. Venere è in quadratura e crea qualche difficoltà ad aprirvi a nuove storie, ma potrete contare su una Luna favorevole che acuisce la vostra sensibilità.

Leone: approfittate di un trigono favorevole con l'astro venusiano e Giove che vi garantiscono nuovi incontri, tutti da approfondire sfoderando il vostro lato romantico e sentimentale.

L'amore vi bacia così come la fortuna, allora approfittate di questi transiti strepitosi.

Vergine: le vostre aspettative nei confronti dell'amore sono troppo alte e frettolose, magari poi potreste rimanerne delusi. Una simpatia per una persona che vi ha colpito potrebbe trasformarsi in qualcosa di più, passando da un'affinità mentale a una più spiccata sintonia amorosa, ma date tempo al tempo.

I single e l'oroscopo dell'amore dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: poco intraprendenti in amore, sarete un po' fiacchi nei confronti delle nuove opportunità.

Cercate nuovi stimoli e uscite, sperimenterete una sensazione di appagamento in gruppo, dove brillerete per il vostro savoir-faire.

Scorpione: la Luna e Urano in opposizione vi ammoniscono e rallentano un po' i vostri ritmi turbinosi, ricordandovi che l'eccessiva fretta e il fluire di passioni incontrollabili non facilita le nuove storie, anzi vi complica la vita sentimentale.

Sagittario: date il giusto spazio a chi lo merita, aprendovi solo alle persone che contano.

La Luna vi sfiderà, tentandovi e spingendovi a evadere dalle complicazioni amorose, invece voi dovrete raccogliere questa sfida e progredire, con coraggio e consapevolezza.

Capricorno: una battuta d'arresto vi limita nel vivere le nuove sensazioni amorose e sentirete il vostro raggio d'azione più circoscritto. Che ne dite di vincere questa situazione di stallo emotivo, uscendo più spesso e ricercando nuovi e allettanti stimoli?

Acquario: ponete i vostri obiettivi amorosi davanti a tutte le priorità e agite seguendo il vostro impulso originale ed eccentrico. Siete alla ricerca di nuove emozioni, allora datevi da fare e approfondite le amicizie che contano, a caccia di avventure entusiasmanti.

Pesci: accantonate i dubbi e le incertezze, sperimentate nuove storie. Evitate di indossare un atteggiamento troppo snob e cercate un'intesa che sia più spontanea e sincera, tutto il resto verrà da sé.