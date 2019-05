La terza settimana di maggio ha preso ufficialmente il via. Leggiamo le previsioni e l'Oroscopo del 21 maggio 2019 per tutti e dodici segni zodiacali e vediamo quali novità hanno in serbo stelle e pianeti. Amore, lavoro e salute saranno gli assoluti protagonisti.

Ariete: in questa giornata vi sentirete agitati ed anche abbastanza nervosi. Meglio evitare parole di troppo in amore. I cambiamenti degli ultimi mesi sono stati tanti, per questo motivo c'è ancora qualche tensione. Prudenza anche sulle questioni legali.

Toro: questa sarà una giornata da sfruttare al massimo per l'amore, anche perché Venere è nel vostro segno e vi permette di ottenere molto di più. Bene le nuove relazioni e nuovi incontri.

Gemelli: la giornata di oggi vedrà il Sole entrare nel vostro segno zodiacale.

Oroscopo 21 maggio 2019: la giornata

Questo non potrà voler dire altro che maggiore energia da spendere, bene anche i rapporti con la famiglia. In amore datevi da fare di più, c'è bisogno di buona volontà.

Cancro: per i nati sotto questo segno zodiacale oggi meglio avere prudenza, potreste sentirvi diversamente dal solito. A livello lavorativo attenzione alle spese di troppo. L'amore riprende il volo e torna protagonista.

Leone: continua un periodo decisivo per le questioni di carattere lavorativo.

Per i sentimenti invece c'è una certa agitazione nell'aria che non vi permette di vivere bene alcuni rapporti.

Vergine: la giornata di oggi sarà a metà, di calo al mattino, ma di ripresa nel pomeriggio. Se qualcuno deve sistemare qualche questione di carattere sentimentale o familiare avrà un'arma in più da sfruttare.

Previsioni 21 maggio 2019: la giornata dei dodici

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale la giornata di oggi porterà momenti di stanchezza, questo perché ultimamente avete fatto le cose da soli e nessuno vi ha dato una mano.

Nei sentimenti cercate di recuperare.

Scorpione: quella di oggi sarà una giornata ricca di intuizioni e valida. Per i sentimenti è bello questo oroscopo per chi vuole consacrare un'unione, se una storia va avanti da tempo potreste decidere anche di fare un passo importante.

Sagittario: oggi non mancheranno momenti di perplessità. Nel lavoro dovete sistemare alcuni contenziosi aperti da poco che però non vi permettono di andare avanti.

Capricorno: non mancherà l'energia oggi, c'è però da ricordare che delle situazioni inutili vanno recuperate e in alcuni casi bisognerà anche ripartire da zero.

Bene l'amore.

Acquario: per i sentimenti prende il via una fase importante per dar vita a progetti per le coppie che stanno insieme da tempo. A livello lavorativo ci sarà una scelta da fare a breve.

Pesci: per alcuni nati sotto questo segno è arrivato il momento di un grande rinnovamento. Con una persona del Capricorno potrebbe esserci un recupero dal punto di vista sentimentale.