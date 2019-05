Le previsioni astrologiche dei cuori solitari aprono un varco per raggiungere l'amore, grazie alle premonizioni favorevoli dedicate a ciascun segno zodiacale. L'Oroscopo dell'amore per i single diventa così ricco di sorprese tutte da scoprire.

L'oroscopo dell'amore

Ariete: sentirete forte l'influsso di Venere e della Luna, che anche se formano un aspetto di quadratura, sono pianeti armonici e vi rendono molto aperti agli incontri amorosi. Sono previste splendide sorprese e novità per voi amici dell'Ariete.

L'oroscopo dell'amore per i single, 9 maggio.

Toro: la vivacità tipica del Sole vi conferisce una vitalità stimolante. Sarete molto originali e ricchi di senso dell'umorismo, doti molto valide per raggiungere il successo amoroso. Approfondite bene le opportunità amorose, prima di prendere una decisione troppo frettolosa.

Gemelli: in amore sarete molto competitivi e sicuri nel mettere in pratica i vostri progetti amorosi. Potrete puntare su Marte, che vi conferisce l'energia giusta per passare all'azione, attenzione solo a non gettarvi troppo a capofitto nelle nuove storie, ma siate più sospettosi nei confronti dell'amore.

Pubblicità

Cancro: la Luna, ospite del vostro cielo, vi conferisce sensibilità ma anche un atteggiamento lunatico nei confronti della vita. Non siate dunque troppo introversi, va bene approfondire gli affetti tra le mura domestiche, ma se non uscite non potrete andare incontro all'amore.

Leone: l'astro venusiano vi garantisce un amore più intellettuale e ragionato, ma dovrete anche procurarvi le situazioni favorevoli per innescare questi incontri. Sforzatevi di frequentare di più la sfera sociale o regalatevi un bel viaggio, ricco di avventure mozzafiato.

Vergine: il passato vi perseguita e vi ripropone degli scenari già vissuti, che potrebbero procurarvi tristezza e malinconia. Non ancoratevi a queste sensazioni che vi bloccano le ali, impedendovi di spiccare il volo in amore. Piuttosto approfondite le nuove opportunità, attingendo alla vostra natura romantica.

Previsioni astrologiche di giovedì

Bilancia: siete molto influenzati da un passato che vi ha fatto soffrire e potrebbe ricomparire sulla scena anche una vecchia fiamma che vi sorprenderà, prendendovi alla sprovvista.

Pubblicità

Che farete? A voi la scelta.

Scorpione: sarete molto sensibili agli umori e ai pensieri degli altri. La Luna in trigono con Nettuno potenzia una sorta di chiaroveggenza che vi sarà utile per capire quali intenzioni nutre un corteggiatore che non vi stacca un attimo gli occhi di dosso.

Sagittario: voi che avete troncato un rapporto da poco, l'avete fatto con consapevolezza e vi aprirete già da ora a nuove storie, pur di gettare le basi per avanzare in ambito sentimentale.

Pubblicità

Se poi non ve la sentirete di avviarvi sula strada dell'amore, allora sarà per una vostra scelta.

Capricorno: se la Luna vi disturba, poiché dirimpettaia e in opposizione rispetto al vostro cielo, non chiudetevi in voi stessi, piangendovi addosso e facendovi prendere da una mania di vittimismo. Reagite e cercate nuovi stimoli, potreste cambiare in meglio la vostra vita amorosa.

Acquario: Venere vi è proficua dal domicilio dell'Ariete e incrementa i nuovi incontri. Uscite più spesso e approfondite le amicizie, come solo voi amici dell'Acquario sapete fare e chissà che queste conoscenze non diventino qualcosa di più profondo.

Pesci: non lasciate che l'enorme carico di impegni lavorativi vi distragga dalla sfera amorosa e non vi faccia approfondire nuove opportunità. Apparite troppo confusi e stanchi, allora regalatevi un momento di relax, dove potrete conoscere nuove persone.