L'Oroscopo settimanale, approfondendo lo studio dei transiti planetari, sottolinea l'entrata di Venere in Toro e il passaggio di Marte nel domicilio del Cancro. Le previsioni astrali diventano così più consapevoli ed esortano i simboli zodiacali a passare all'azione.

Previsioni astrali fortunate dall'Ariete alla Vergine

Ariete: verso metà settimana l'astro venusiano vi abbandonerà, lasciandovi la consapevolezza di aprirvi ai sentimenti con una sensibilità più profonda.

L'oroscopo settimanale dal 13 al 19 maggio.

Nel weekend procederete con fare altalenante, passando da uno stato d'animo entusiasmante a un'eccessiva aggressività.

Toro: la settimana inizierà con un'eccessiva stanchezza, ma la vostra voglia di fare sarà tanta e troverete dentro di voi l'input per rinascere. Approfittate dell'entrata di Venere nel vostro cielo già da Venerdì, vi porterà stabilità affettiva e anche le finanze ne risentiranno.

Gemelli: la velocità con cui navigano i vostri pensieri potrebbe stressarvi.

Avete spinto l'acceleratore a tutto gas, passando all'azione in modo impulsivo, ma in questa settimana tutto cambia con Marte che si trasferisce nel cielo del Cancro. Già da venerdì affronterete tutto con maggiore calma.

Cancro: a inizio settimana la Luna vi sarà complice e potrete approfondire delle discussioni amorose lasciate in sospeso. Anche il lavoro sarà più produttivo e meno faticoso. Poi nel fine settimana Marte si congiungerà ai vostri nodi lunari e potrete utilizzare maggiore forza per realizzare i vostri desideri.

Leone: a metà settimana, una Luna in posizione di sestile, vi sorriderà dal domicilio della Bilancia, rendendovi sensibili e più emotivi. Anche il lavoro procederà a gonfie vele e alcuni di voi chiuderanno contratti lucrativi. In ambito affettivo cercate di contenere una sensualità fuori dal comune, la quale vi spingerà a soddisfare unicamente i vostri bisogni.

Vergine: una ventata di emozioni vi travolgerà già a inizio settimana, con una Luna luminosa e profonda nel segno che vi renderà riflessivi e prudenti nei confronti dell'amore. Buono il lavoro, per voi Vergine sono previsti dei successi. Sabato e domenica vi aprirete all'amore con una percezione extrasensoriale.

L'oroscopo settimanale

Bilancia: questo è il momento giusto per approfondire le vostre sensazioni amorose, capendo a fondo i vostri sentimenti nei confronti del partner e analizzando la situazione più nel dettaglio. Mercoledì sarete più sensibili con la Luna nel segno e voi single potreste fare incontri fortunati.

Scorpione: se a inizio settimana partirete alla grande con una Luna favorevole che vi garantisce l'approfondimento delle sensazioni amorose, nel weekend Venere in opposizione vi renderà eccessivamente sensuali e golosi.

Attenzione a non sperperare il denaro, acquistando oggetti lussuosi.

Sagittario: cercate nuova luce nella vostra sfera interiore, state avviando un processo di trasformazione che ingloba l'energia all'interno, conservandola per utilizzarla al momento giusto. A metà settimana vivrete gli affetti in modo stabile e sereno, poi nel weekend potreste assumere un atteggiamento altalenante, alternando pessimismo a un eccessivo entusiasmo.

Capricorno: Venere non sarà più in posizione di quadratura rispetto al vostro cielo e potrete sospirare di sollievo. Passando nel domicilio del Toro, Venere sarà in trigono favorevole e potrete contare su rapporti amorosi armonici, dove voi sarete molto amabili e comunicativi.

Acquario: sono previsti cambiamenti e nuove idee, tutte da mettere in pratica per voi amici dell'Acquario. Luna e Marte in trigono nelle giornate di mercoledì e giovedì misceleranno intuizione e azione, conferendovi un temperamento determinato e volitivo, anche se un po' incostante.

Pesci: la Luna a inizio settimana vi sfida, poiché in opposizione rispetto al vostro cielo astrologico, ma voi non demorderete, nel weekend troverete la spinta giusta per passare all'azione grazie a una posizione favorevole di Marte. Attenzione ad alcune difficoltà che potrebbero manifestarsi in ambito professionale nella giornata di lunedì.