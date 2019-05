L'Oroscopo di venerdì diventa intrigante e ricco di sorprese grazie allo studio approfondito dei transiti planetari fortunati. Indagando sulle vicissitudini di ciascun segno zodiacale collegate all'amore e al lavoro, le previsioni astrali diventano complete e piene di contenuti.

Buone opportunità nelle previsioni astrali dall'Ariete alla Vergine

Ariete: molto comunicativi e sinceri con gli altri, non indugerete ad esporre le vostre idee con schiettezza e senza venire meno a un'onestà consona al vostro segno.

Pubblicità

Pubblicità

La comunicazione diventa profonda con il partner e fruttuosa in ambito lavorativo.

Toro: poco apprezzati in ambito lavorativo per via di una irrefrenabile voglia di stare in pace e lontano dagli altri, potreste avere l'impressione di non essere ben voluti. Gli effetti dell'astro lunare dal domicilio dell'Acquario si fanno sentire e vi rendono molto sensibili anche in amore.

Gemelli: la Luna dal domicilio dell'Acquario vi invita all'introspezione, avvierete un'analisi interiore che approfondirà il vostro stato d'animo in modo consapevole.

L'oroscopo di venerdì 24 maggio.

Questo processo psicologico vi farà scoprire emozioni mai individuate e anche in ambito lavorativo utilizzerete questa ricchezza emotiva al meglio.

Cancro: non siate troppo severi nel giudicare voi stessi, spesso siete fin troppo critici, dandovi le colpe di un amore andato male o di un progetto lavorativo poco produttivo. Riesaminate le vostre opportunità con maggiore fiducia in voi stessi, ne uscirete vincitori con Marte nel segno.

Leone: non è il momento giusto per pianificare il futuro e portare avanti progetti amorosi che si basano attualmente sull'incostanza e sulla superficialità.

Pubblicità

Sentirete forte l'influsso di una quadratura di Venere e Luna, che vi rendono altalenanti nei confronti dell'amore, quindi riordinate bene le vostre sensazioni. Sul lavoro, attenzione alle invidie e alle gelosie da parte dei colleghi.

Vergine: il lavoro vi riserva delle difficoltà e alcune situazioni inaspettate vi creeranno amarezza. E' possibile che Urano, dal domicilio del Toro, inneschi dei cambiamenti improvvisi a cui dovrete per forza adeguarvi. In amore si preannunciano intriganti novità.

Astri e oroscopo di venerdì dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: buono il lavoro per voi amici della Bilancia, soprattutto quello svolto in equipe, nel quale incrocerete le vostre risorse con i colleghi aprendovi a una collaborazione redditizia. L'amore riprende quota e potrete intavolare discussioni produttive per garantirvi una felicità futura.

Scorpione: l'influsso lunare vi rende molto protettivi nei confronti del partner o dei vostri parenti, come se vi immedesimaste nel ruolo di una madre premurosa ed emotiva.

Pubblicità

Questo desiderio di maternità si esprime anche con un'accettazione più marcata della propria femminilità. In ambito lavorativo, attenzione agli intrighi e ai pettegolezzi pronunciati intorno a voi.

Sagittario: troverete piacere a trascorrere ore in compagnia degli amici che contano. Molto aperti anche alle nuove conoscenze, sentirete forte l'influsso del vostro Giove che forma un sestile con l'astro lunare Esso vi garantirà splendidi risultati in ambito professionale, derivanti da un lavoro di gruppo svolto con precisione.

Pubblicità

Capricorno: Saturno intavola un cambiamento nel vostro modo di gestire il lavoro, che diventa ancora più meticoloso e programmato nei minimi dettagli. In amore, buona la comunicazione con il partner.

Acquario: il ritmo lavorativo sarà accentuato dalla presenza di Mercurio in trigono, che vi apre ai rapporti sociali con forte slancio emotivo. Sarete molto sensibili e positivi, grazie al potere magico di una Luna che vi consiglia di approfondire anche l'amicizia oltre che la sfera amorosa.

Pesci: la presenza della Luna dal domicilio adiacente a voi vi rende molto emotivi in amore e intuitivi nel capire i bisogni del partner o di chi amate. In ambito lavorativo avvertirete una certa confusione, una mancanza di lucidità forse dovuta ad un'eccessiva stanchezza.