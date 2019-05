L'Oroscopo del weekend indica una via da seguire per raggiungere la felicità e il benessere. Le previsioni astrologiche di questo fine settimana approfondiscono le sensazioni e la fortuna di ciascun simbolo zodiacale.

Previsioni astrologiche dall'Ariete alla Vergine

Ariete: il weekend per voi amici dell'Ariete sarà il traguardo raggiunto dopo una faticosa settimana lavorativa. Potrete approfondire le amicizie e coltivare l'amore, puntando su un'energia positiva del Sole e accantonando un atteggiamento troppo permaloso nei confronti dei sentimenti.

Pubblicità

Pubblicità

Toro: apparite troppo affaticati, quindi cercate di ricaricare le batterie, dedicandovi al relax o a ciò che vi fa stare meglio. Cercate sempre di dare il massimo per raggiungere i vostri obiettivi lavorativi e amorosi, ma soprattutto domenica non siate precipitosi e non prendete decisioni affrettate.

Gemelli: non siate troppo superficiali in amore, questo fine settimana potrebbe essere il momento giusto per approfondire le relazioni a due. Avete bisogno di essere amati, quindi non cercate di essere superiori ai sentimenti.

L'oroscopo del weekend segno per segno.

Cancro: Marte nel vostro cielo potenzia il vostro intuito e potrete utilizzare questa carica energetica per risolvere delle questioni che si presenteranno improvvise in famiglia. In amore sarete molto complici con il partner, trovando un appoggio sicuro e solido.

Leone: sarete molto ribelli voi amici del Leone in questo weekend, quindi guai a chi vi contraddice, vietandovi di fare ciò che desiderate. Non accetterete limitazioni in amore e sarete spinti da una forza invisibile prodotta dalla quadratura di Urano e Luna che vi crea irrequietezza.

Pubblicità

Vergine: non siate troppo pignoli con il partner o troppo critici nei confronti delle nuove opportunità amorose. I transiti planetari vi spingono a essere più leggeri e a vivere i sentimenti con slancio.

Nuove sensazioni nell'oroscopo del weekend

Bilancia: avete bisogno di dedicare maggior tempo a voi stessi, per ricaricarvi e tornare in forma, pronti per nuove avventure. La calma e l'approfondimento interiore vi saranno d'aiuto per capire bene cosa desiderate da voi stessi.

Sabato arriveranno belle notizie per voi amici della Bilancia.

Scorpione: in amore, sarete smaniosi e aperti a vivere ogni momento con slancio e forte coinvolgimento emotivo. Così carichi, sarete in grado di lottare anche affrontando scelte difficili, per raggiungere il vostro traguardo ambito.

Sagittario: la Luna incrocia le sue energie sensibili con Giove e vi assicura in questo weekend un'apertura mentale che vi farà approfondire nuovi orizzonti amorosi.

Pubblicità

Seguite questa scia positiva e cercate di concretizzare i vostri progetti, smorzando una confusione mentale procuratavi da Nettuno in quadratura.

Capricorno: questa settimana lavorativa vi ha spossato e adesso non vedrete l'ora di rilassarvi nel weekend, approfondendo sentimenti veri e mai banali. Non siate diffidenti nei confronti dell'amore, voi single potrete contare sull'influsso fortunato e sensibile di Giove e Luna, adiacenti alla vostra casa astrologica.

Pubblicità

Acquario: la Luna nel segno vi conferisce una spiccata creatività quindi potrete approfittare del tempo libero a vostra disposizione nel weekend, per dedicarvi a un hobby benefico per il corpo e per la mente. A voi la scelta.

Pesci: una forza potente e invisibile vi spingerà ad approfondire le sensazioni amorose nel weekend. Venere vi sarà complice dal domicilio del Toro e insieme a Urano cambierà il vostro modo di amare, trasformandolo in un sentimento che sarà il risultato di un processo inconscio e consapevole.