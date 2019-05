La giornata di lunedì 10 giugno presenta un Oroscopo caratterizzato da amore e fortuna per alcuni segni come il Toro, il Cancro e lo Scorpione. Giornata ricca di stress emotivo e fisico invece per i Pesci, per il Capricorno e per il Sagittario, sempre a causa di Nettuno. Di seguito le previsioni astrologiche di lunedì 10 giugno per tutti i segni zodiacali.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: ritorna la tensione in famiglia. La stanchezza vi metterà a dura prova durante le ore lavorative, però non vi lascerete scoraggiare da qualche insuccesso.

Pubblicità

Pubblicità

Le energie non saranno così alte come vi aspettavate.

Toro: amore e complicità domineranno tutto l'arco della giornata di lunedì, fra momenti di grande tenerezza e passione bollente in serata. Sarà un giorno adatto per organizzare i progetti per il futuro con il partner.

Gemelli: vi sarete alzati dal letto in forma, peccato che qualche collega potrebbe ingaggiare una lite con voi. Meglio evitare per non rovinarvi la giornata di lunedì.

Cancro: passione alle stelle.

Oroscopo 10 giugno: Toro e Cancro tra i favoriti negli affetti

Tanto amore si affaccerà fin dal mattino per il vostro segno, sicuramente anche il partner risentirà positivamente di questo vostro sfavillante umore. Ricordate che dovrete prima concludere un progetto lavorativo importante.

Leone: sarà una giornata di relax e di assoluto riposo, quindi approfittatene per recuperare le energie e fare anche un po' di sano shopping. Le vostre finanze in rialzo ve lo permetteranno, senza scendere a sensi di colpa controproducenti.

Pubblicità

Vergine: dovrete prepararvi mentalmente per una giornata indaffarata, piena di progetti da iniziare e altri da portare immediatamente a termine. Non vi sarà dato sapere cosa il capo pretenda da voi, ma almeno avete le idee chiare su come muovervi.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: distratti. La vostra relazione vi sta dando dei grattacapi non indifferenti, dunque sul posto di lavoro potreste fare un autentico pasticcio. Siate più cauti e non assillatevi troppo.

Scorpione: sarete disponibili ad ascoltare il partner su ogni cosa. Potreste essere sul punto di meditare un eventuale periodo infuocato con chi amate. Grande carica erotica, ma anche energia per investimenti importanti.

Sagittario: un compenso economico vi darà una ulteriore spinta a fare sempre meglio sul fronte lavorativo. Sarete ingestibili e completamente assorbiti sul progetto in corso, ma date un occhio di riguardo alla vostra salute.

Capricorno: non ci saranno altro che soddisfazioni sul posto di lavoro per voi questo lunedì.

Pubblicità

Ma se le finanze subiranno un'impennata, lo stesso non si potrà dire della salute un po' altalenante, soprattutto nel pomeriggio.

Acquario: fin dal mattino ci saranno idee da mettere a punto sul luogo di lavoro che non deluderanno le aspettative del capo. Il partner potrebbe lamentarsi per la vostra indifferenza in questo lunedì.

Pesci: spossati. La mattinata si presenterà colma di acciacchi da non sottovalutare e da prendere in cura immediatamente, dal momento che il lavoro potrebbe risentirne.

Pubblicità

Occhio alle spese.