Durante la settimana che va da lunedì 10 a domenica 16 giugno la situazione astrale rimarrà pressoché invariata. Il Sole rimarrà nella costellazione dei Gemelli, nella quale finalmente arriverà Venere, mentre Nettuno stazionerà in Pesci. La Luna sarà nel Sagittario, Marte in Cancro, con Mercurio.

Plutone e Saturno rimarranno nel Capricorno, quindi dovrà impiegare tutte le sue risorse per la buona riuscita dei suoi progetti. A seguire, le previsioni astrologiche settimanali per tutti i 12 segni dello zodiaco.

Oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: la tensione all'interno della coppia si farà sentire sensibilmente, e non solo. Ci saranno screzi fra colleghi, e ogni cosa sembrerà andare per il verso sbagliato, anche se in realtà non sarà così.

Oroscopo settimana dal 10 al 16 giugno: creatività per Acquario, Pesci solitario

Fine settimana più sereno, anche se ci sarà un effettivo calo delle energie e necessiterete di riposo.

Toro: settimana divisa a metà. La prima parte sarà dedicata molto di più all'amore rispetto al lato pratico, mentre da giovedì in poi il lavoro sarà impegnativo e remunerativo al tempo stesso. Sorprese di stampo economico in arrivo nel weekend.

Gemelli: sarete meno litigiosi e più inclini a concludere le discussioni con un sorriso. La congiunzione di Venere e del Sole vi offrirà anche più complicità con il partner e all'interno della cerchia dei colleghi.

Situazione stabilizzata sul fronte economico, anche se non ci saranno balzi in avanti.

Cancro: la Luna vi renderà romantici, poco inclini alle discussioni e molto alla passione. Da lunedì sarà una strada dell'amore in salita, il cui culmine si toccherà nella giornata di giovedì. Lavoro stabile, anche se la positività vi porterà ad essere più volenterosi.

Leone: avrete più lavoro da fare da martedì, e i successi non mancheranno se non rimarrete fermi un attimo.

Lo sforzo potrebbe crearvi qualche stress e qualche malumore in casa, ma i risultati economici arriveranno e saranno molto proficui. Momenti sereni sabato, rimonta domenica.

Vergine: settimana stressante. Ci sarà una mole di lavoro non indifferente e che vi porterà seriamente a fare i conti con la stanchezza e il nervosismo nel fine settimana. Quindi sarebbe meglio concedervi serate divertenti oppure all'insegna del riposo.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: non ci saranno scossoni sul fronte lavorativo, ma i malumori nei rapporti sentimentali in genere vi faranno riflettere su cosa sarebbe meglio fare.

Concentratevi di più su voi stessi nel fine settimana: uscite con amici ed anche in solitaria sono molto indicate durante il corso di questi giorni.

Scorpione: dedicatevi agli affetti. Sarete molto vicini sentimentalmente parlando a chi amate, che si tratti del partner, di amici o di familiari. Se agli inizi della settimana galleggerete in questo stato di grazia, nella seconda metà sarete molto energici sul fronte lavorativo.

Sagittario: positivi.

Sarete dotati di una carica positiva non indifferente che vi regalerà anche qualche sorpresa nel campo finanziario. Il lavoro toccherà il suo apice nella giornata di giovedì, mentre il fine settimana sarà dedicato agli affetti.

Capricorno: i primi due giorni della settimana il lavoro andrà a gonfie vele, ma dovrete necessariamente stare attenti a non tirare troppo la corda successivamente. Le cose potrebbero subire una caduta pericolosa, tanto che ci potrebbero essere delle discussioni in famiglia.

Acquario: creatività nel lavoro. Utilizzerete la vostra fantasia sul posto di lavoro per gran parte della settimana, e la retribuzione vi ricompenserà ampiamente. Ancora da ridefinire i rapporti di coppia e all'interno della cerchia familiare, dal momento che ci saranno incomprensioni.

Pesci: lavoro stabile, ma umore basso. La nostalgia per un ex o per qualche familiare lontano vi metterà in condizione di dover per forza contrastare questa tristezza. Giovedì il partner potrebbe farvi sollevare l'umore con una proposta che non potrete rifiutare.