La giornata di martedì 11 giugno sarà tutta incentrata sul lavoro e sui successi che ne deriveranno, soprattutto per il Capricorno e per il Leone, il quale, però, dovrà, innanzitutto, fare i conti con il proprio stress. Sul fronte amoroso, la Bilancia potrebbe subire pericolosi influssi di gelosia, mentre lo Scorpione sarà propenso verso la fedeltà.,Di seguito, le previsioni astrologiche per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: il nervosismo vi spingerà ad essere scontrosi con chiunque, anche con alcuni colleghi che non avranno niente a che vedere con i vostri problemi.

Fate un bel respiro e riflettete prima di parlare o agire.

Toro: nella giornata di martedì persisterà ancora questa bellissima atmosfera di passione ed intimità. Dovreste soltanto stare attenti a non avere la testa fra le nuvole durante le ore di lavoro, dal momento che potrebbero compromettere le vostre attività.

Gemelli: più tranquilli. Farete un ottimo lavoro di gestione sia sul posto di lavoro che nell'ambiente domestico. Tutto merito del calo dello stress e della vostra voglia di positività ed ottimismo.

Oroscopo 11 giugno: Ariete scontroso, Acquario fantasioso

Cancro: la Luna, ancora nel vostro segno, sarà un vero toccasana per contrastare lo stress lavorativo. Infatti, ispirerete al partner gentilezza e romanticismo. Sarà bene approfittare della situazione con una notte bollente.

Leone: la giornata di martedì prevede una grande quantità di lavoro, quindi sarà bene armarsi di santa pazienza e di tante energie, anche per concludere un affare. Sarà bene, però, concedersi delle pause più spesso.

Vergine: il lavoro procede bene e senza molti sforzi, l'unica problematica che si riscontrerà sarà la stanchezza che andrà accumulandosi nel corso della giornata. Una distrazione, come lo shopping, sarà di notevole aiuto.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: ci potrebbe essere una lieve fase di gelosia che comincerà in serata. Al mattino, il lavoro potrebbe presentare degli ostacoli per i quali dovrete fare fronte prima che le cose possano sfuggirvi di mano.

Scorpione: sarete sensuali e seducenti. Potreste fare una conquista che non vi aspettavate e suscitare le gelosie del partner, anche se immotivate. La vostra fedeltà rimarrà sicuramente immutata e durevole.

Sagittario: arriveranno i compensi economici che attendevate da molto tempo, quindi sarete inclini a farvi dei regali per congratularvi dell'ottimo lavoro svolto.

Meglio non strafare, anche perché avrete necessità di quei soldi per acquisti per la casa.

Capricorno: ancora molti successi a livello economico. Sul fronte delle amicizie, una conoscenza di vecchia data rappresenterà una piacevole compagnia con cui trascorrere il pomeriggio. Apritevi e riflettete sul vostro passato.

Acquario: la vostra fantasia si allargherà non solo sul fronte lavorativo, ma anche su quello casalingo. Il vostro buonumore costituirà una spalla per questa creatività in piena “fioritura”, quindi evitate litigi che potrebbero rovinarvi la giornata.

Pesci: sull'orlo delle lacrime. Sarà bene intervenire per fare qualcosa di diverso, di più “leggero” e che non preveda per forza di cose il lavoro. Qualcuno di vicino a voi saprà come farvi uscire dal vostro guscio.