Il weekend è ormai alle porte, quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per queste due giornate? Scopriamolo qui di seguito con l'Oroscopo su amore, lavoro e salute per tutti i segni dello Zodiaco, da Ariete a Pesci, per le giornate di sabato e domenica.

Astrologia del fine settimana, sabato 11 e domenica 12 maggio

Ariete: la settimana è stata abbastanza impegnativa per quanto riguarda l’ambiente lavorativo, ma durante il weekend l’amore torna a ricoprire un ruolo centrale.

Oroscopo del fine settimana 11 e 12 maggio

Sarà un momento favorevole in tal senso, vantaggioso per cercare un chiarimento laddove nei giorni precedenti ci sono state delle discussioni. Incontri favoriti.

Toro: la giornata di sabato 11 maggio si rivelerà faticosa per quanto riguarda i rapporti interpersonali, cercate di essere prudenti e di scegliere con cura le parole da usare. Al contrario quella di domenica si rivelerà molto più positiva, soprattutto per l'amore. È il momento ideale per organizzare un viaggio o una gita fuori porta.

Gemelli: durante questo fine settimana la passione si riaccende, i nati sotto questo segno zodiacale potranno vivere delle belle emozioni all’interno del rapporto di coppia, mentre i single potrebbero fare degli incontri interessanti. Attenzione però all’aspetto finanziario, meglio evitare le spese superflue.

Cancro: durante la giornata di sabato potrebbe esserci una problematica lavorativa da risolvere. Al contrario quella di domenica sarà una giornata più serena e positiva in cui dedicarsi all’affetto del partner e della famiglia.

Leone: è un buon momento per i nati sotto questo segno, soprattutto per quanto riguarda l’amore. I single alla ricerca dell’anima gemella potrebbero fare degli incontri interessanti per il futuro durante questo fine settimana. Per quanto riguarda il fisico invece qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie e accusare fastidi fisici a gambe e schiena.

Vergine: durante questo fine settimana potete risolvere con successo alcune problematiche nate nei giorni precedenti all’interno dell’ambito professionale o sentimentale.

Avete ritrovato la fiducia in voi e nelle vostre capacità e siete pronti a dimostrare a tutti di che pasta siete fatti.

Bilancia: sarà meglio dedicare questo fine settimana al partner, che nei giorni precedenti potrebbe essersi sentito trascurato. Saranno le giornate ideali per risolvere dei piccoli malintesi o provare a ricucire rapporti in crisi. La giornata di domenica 12 maggio si rivelerà faticosa per il fisico, meglio evitare gli sforzi eccessivi.

Scorpione: quelle di sabato 11 e domenica 12 maggio 2019 saranno giornate faticose per il segno. La settimana appena trascorsa non è stata priva di tensioni ed ora alcuni di voi potrebbero risentire della dello stress accumulato. Vi sentirete più irritabili del solito e particolarmente di malumore, meglio evitare litigi e discussioni sia all’interno dell’ambito lavorativo che sentimentale.

Sagittario: le stelle sono dalla parte del Sagittario durante il corso di questo fine settimana, soprattutto per quanto riguarda l’amore. Vi sentirete romantici e passionali, questo gioverà ai rapporti di coppia e favorirà i nuovi incontri.

Capricorno: l'ambito lavorativo potrebbe essere fonte di qualche agitazione, c'è dell’insoddisfazione nell’aria. Tuttavia durante queste due giornate sarà bene prendervi una pausa e liberare la mente dalle preoccupazioni, concedetevi del sano riposo e qualche momento di svago e spensieratezza.

Acquario: è giunto il momento di fare chiarezza in amore, chi ha i piedi in due relazioni dovrà far chiarezza durante questo fine settimana. Così non si può più continuare, è arrivato il momento di fare una scelta.

Pesci: sarà un weekend positivo, in cui rilassare corpo e mente ma soprattutto dedicarsi alle persone amate. All’interno del rapporto di coppia si accende la passione, i single hanno voglia di stare in compagnia. In queste giornate non rinchiudetevi in casa, l’anima gemella potrebbe essere dietro l’angolo.