Il weekend sta per arrivare, ma prima di concederci un po' di meritato riposo, scopriamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per la giornata di domani. Sarà una giornata sottotono per il Toro, che risentirà di un calo di energie, e per l'Ariete, preso da mille impegni di tipo lavorativo.

Pubblicità

Pubblicità

Mentre il Sagittario vivrà un momento vantaggioso sia per l'amore che per gli affari. Ecco qui di seguito l'Oroscopo di venerdì 24 maggio 2019 per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Astri e stelle di venerdì 24 maggio 2019, segno per segno

Ariete: sono giornate faticose per il segno. Soprattutto per quanto riguarda l’ambito lavorativo ci saranno delle problematiche da risolvere, dunque non mancheranno i momenti di stress.

Oroscopo del 24 maggio: calo di energie per il Toro, contenziosi lavorative per l'Ariete

La stanchezza accumulata si farà sentire durante questa giornata, cercate di non fare sforzi eccessivi. Il week end sarà un momento più positivo, anche per quanto riguarda l’amore.

Toro: sarà una giornata sottotono per il segno, qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie ed accusare lievi fastidi fisici. Nel week end potrebbero giungere delle belle notizie, non abbiate paura delle novità, potrebbero spingervi verso il successo a cui ambite.

Pubblicità

Gemelli: durante la giornata di venerdì 24 maggio potrebbero esserci delle questioni da risolvere. Chi è alle prese con contenziosi legali, potrebbe incontrare delle problematiche, meglio cercare di mediare la situazione e apportare maggior chiarezza.

Cancro: il consiglio per questa giornata è quello di evitare le polemiche e le discussioni, sarete più irritabili e suscettibili del solito, questo potrebbe creare dei momenti di disagio con le persone che vi circondando.

Da domenica inizia la ripresa, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti.

Leone: il lavoro vi impiega molto, tuttavia in questa giornata sarà bene ritagliarsi un po’ di tempo da dedicare al partner e alla famiglia. Qualcuno potrebbe essersi sentito trascurato, cercate di rimediare.

Vergine: è un momento non particolarmente vantaggioso per quel che riguarda il lavoro, molti di voi stanno vivendo un disagio. Potreste non riuscire a svolgere la vostra attività come vorreste o essere lontani dal raggiungere i risultati sperati e quindi demoralizzati.

Pubblicità

L’amore vi darà il conforto e la fiducia di cui avete bisogno.

Bilancia: durante la giornata di venerdì 24 maggio farete bene a tenere gli occhi aperti, qualcuno potrebbe cercare di mettervi i bastoni tra le ruote. Non sarete dotati di particolare pazienza, litigi e discussioni sono dietro l’angolo.

Scorpione: sarà una giornata positiva per quanto riguarda l’ambito lavorativo, qualcuno potrebbe essere alle prese con nuovi progetti o iniziare presto un nuovo incarico.

Pubblicità

Meno splendente appare la sfera sentimentale, dei litigi potrebbero nascere all'interno del rapporto di coppia.

Sagittario: gli astri sono favorevoli sia per quanto riguarda l’amore che le questioni di tipo lavorativo. Tuttavia qualcuno potrebbe aver avuto un ripensamento nelle ultime ore, dopo essersi lasciato andare ad un nuovo amore, potrebbe non essere più sicuro di aver trovato la persona giusta. Parlatene a quattrocchi con la persona interessata, potreste trovare le risposte che stavate cercando.

Capricorno: è un momento di recupero per il segno, alcune problematiche stanno trovando gradualmente soluzione e voi potete concedervi qualche momento di serenità. Meglio non abbassare la guardia, un passo falso potrebbe essere decisivo per farvi scivolare di nuovo. Non abbiate paura di chiedere aiuto ad una persona di fiducia!

Acquario: in questa giornata sarà bene restare concentrati, qualcuno potrebbe cedere alle trasgressioni e soprattutto per quanto riguarda l’aspetto economico, fare un movimento non necessario che potrebbe rivelarsi una mossa controproducente nei prossimi giorni. Meglio valutare con attenzione i prossimi passi da compiere. Alti e bassi in amore.

Pesci: quella di venerdì 24 maggio sarà una giornata non priva di preoccupazioni per il segno, in particolar modo per quanto riguarda l’ambito lavorativo. Chi è da tempo alla ricerca di un impiego, potrebbe vivere un momento di profondo disagio. Bene i sentimenti, il week end porterà un po’ di serenità e vi aiuterà a riflettere attentamente su alcune problematiche da risolvere.