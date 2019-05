Siamo già arrivati alla seconda metà di questo ultimo mese primaverile, quali saranno i disegni degli astri e delle stelle per la nuova stagione? Ecco di seguito le previsioni su amore, lavoro e salute del mese di giugno per il segno dei Gemelli.

La stagione estiva inizia in maniera molto positiva per il segno, gli astri sono dalla vostra parte su tutti fronti.

Pubblicità

Pubblicità

Sarà un mese di rinnovamento per i Gemelli, qualcuno deciderà di dedicarsi maggiori attenzioni e, in alcuni casi, anche di cambiare il look. Ci sarà serenità all’interno della sfera sentimentale e, per i single, non mancheranno le opportunità di fare nuovi incontri interessanti. Anche la sfera professionale vivrà un momento vantaggioso: per chi ha lavorato sodo durante i mesi precedenti sono in arrivo belle soddisfazioni e opportunità di crescita professionale.

Gemelli oroscopo giugno 2019 - Simone Astro Coach - simoneastrocoach.com

Astrologia Gemelli: previsioni su amore, lavoro e salute

Amore: giugno sarà un mese vantaggioso per i sentimenti. Gli astri sono in posizione favorevole in tal senso. Chi vive da tempo un rapporto di coppia vorrà fare un passo importante per il futuro come il matrimonio o l’arrivo di un figlio. Le coppie che nei mesi precedenti hanno affrontato dei momenti di crisi ritroveranno la complicità e potranno godere di un mese romantico e passionale. Le stelle lasciano predire belle occasioni anche per i single.

Pubblicità

Non è detto che incontriate l’amore della vostra vita, ma di certo non mancheranno le opportunità di fare nuovi incontri, soprattutto a partire dal 21 giugno.

Lavoro: con Venere in transito nel segno fino al 9 giugno, le prime giornate del mese potrebbero rivelarsi veramente importanti per quanto riguarda l’ambito lavorativo. Chi è alle prese con progetti a scadenza, o deve concludere una vendita, potrebbe riuscire nel suo intento proprio in questo periodo.

Lo stesso vale per coloro i quali desiderano lanciarsi in una nuova attività. Sarà un mese di novità e di occasioni, qualcuno potrebbe ricevere delle proposte vantaggiose da un’altra città o anche dall’estero. Chi nei mesi precedenti ha saputo investire il proprio denaro potrebbe ricevere delle belle soddisfazioni durante il mese di giugno. Sarà, dunque, un mese vantaggioso per gli affari e la carriera. Non statevene in disparte e siate artifici del vostro futuro.

Pubblicità

Salute: giugno sarà un mese positivo anche per quanto riguarda la forma fisica, grazie anche a Saturno in posizione favorevole. Vi sentirete energici e sarà il momento per svolgere dell’attività fisica all’aria aperta o iniziare un programma alimentare. Sarà tanta la voglia di cambiamento, qualcuno potrebbe decidere di sfoggiare un nuovo look. Insomma sarà un mese interessante in cui non mancheranno i colpi di scena.