Dopo una settimana faticosa, finalmente il Cancro ritroverà un po' di serenità, il Toro tornerà a dedicarsi all'amore, mentre per l'Acquario continueranno le difficoltà in tal senso. Di seguito l'Oroscopo di domenica 26 maggio 2019 per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Previsioni astrologiche di domenica 26 maggio 2019

Ariete: sarà una giornata positiva per il segno. Approfittando anche dell’arrivo del bel tempo, preferirete trascorrere le vostre ore all’aria aperta, praticando dell’attivita fisica o organizzando un viaggio in compagnia di amici.

Qualcuno potrebbe essere tentato dal compiere una trasgressione, se siete single potrete fare incontri interessanti.

Toro: la settimana non è stata priva di stress e tensioni per il segno. Per fortuna domenica 26 maggio potrete concedervi un po’ di meritato riposo, ma soprattutto dedicarvi all’affetto delle persone care. Sarà il momento ideale per trascorrere dei momenti di intimità con il partner o cercare nuovi incontri se siete single.

Gemelli: durante le ultime giornate potrebbero essere nate delle problematiche per quanto riguarda l’ambito lavorativo e/o la sfera economica, domani potrete giungere ad una soluzione, gli astri sono dalla vostra parte.

Nel tardo pomeriggio tuttavia qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie e accusare lievi fastidi fisici. Con l'inizio del nuovo mese assisteremo ad un bel recupero per il segno.

Cancro: la settimana appena trascorsa è stata decisamente impegnativa per il segno, non sono mancate le problematiche e i momenti di stress, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti. Durante la giornata di domenica potrete riacquistare la serenità venuta a mancare durante le giornate precedenti e cercare un confronto con il partner.

Leone: durante la giornata di domenica 26 maggio il segno risentirà di un calo fisico, sarà una giornata in cui è meglio restare a riposo ed evitare di sottoporre il corpo a sforzi eccessivi. Qualcuno risentirà di banali fastidi fisici, che colpiranno soprattutto gambe e schiena. Non è inoltre da escludere la possibilità che nascano dei conflitti all’interno della sfera familiare, questo aumenterà il vostro malumore e nervosismo.

Vergine: questa giornata si rivelerà la più faticosa del periodo, soprattutto per quanto riguarda il fisico.

Vi sentirete fuori forma e non mancheranno i momenti di stress e nervosismo. Cercate di limitare le discussioni e le problematiche all’interno del rapporto di coppia, potreste dire qualcosa di cui pentirvi. Con l’inizio del mese di giugno, l’opposizione di Venere creerà degli ostacoli per quanto riguarda l’amore, meglio cercare di risolvere al più presto le problematiche, per evitare che peggiorino.

Bilancia: sfruttate la giornata di domani per concedervi un momento di riposo e prendermi una pausa dagli impegni e dagli stress della vita quotidiana.

Gli astri vi consigliano una giornata in solitudine, in cui riordinare le idee ed allontanare i nervosissimi delle giornate precedenti.

Scorpione: il weekend non ha portato altro che nervosismo e malcontento e anche la giornata di domenica si rivelerà abbastanza sottotono per il segno. Litigi e discussioni sono dietro l’angolo, cercate di limitare i danni e circondatevi solo di persone che vi mettono allegria. Sarà una giornata faticosa per il fisico, meglio evitare gli sforzi.

Sagittario: nella giornata di domenica 26 maggio avvertirete una forte voglia di evadere, soprattutto se nelle giornate precedenti avete affrontato litigi e discussioni all’interno del rapporto di coppia o dell’ambito lavorativo. Ora vi sentite esausti e necessitate di un momento di riposo.

Capricorno: il weekend si concluderà nel migliore dei modi per i nati sotto questo segno, gli astri sono dalla vostra parte e soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale sarà una giornata ricca di emozioni. Ci sarà serenità e romanticismo all’interno del rapporto con il partner, mentre i single potrebbero fare degli incontri interessanti per il futuro.

Acquario: con la Luna in posizione dissonante, quella di domani si rivelerà una giornata decisamente deludente per quanto riguarda i rapporti interpersonali. Non sarete dotati di una particolare pazienza e questo potrebbe portare alla nascita di litigi e discussioni all’interno dei rapporti con il partner o in famiglia. Giornata positiva per il fisico, godrete di una bella energia.

Pesci: durante la settimana alcuni problemi di natura lavorativa e finanziaria vi hanno messo giù di morale, tuttavia nella giornata di domani potete recuperare, almeno per quanto riguarda i sentimenti. Tornerà la serenità all’interno dei rapporti di coppia e i single potranno fare degli incontri interessanti, se sapranno cogliere l’occasione di mettersi in gioco.