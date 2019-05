La Luna dall'Acquario punta un raggio luminoso e le previsioni astrali di domenica assumono un aspetto speciale. L'Oroscopo dell'amore di coppia, grazie a queste premonizioni profonde, aiuta i simboli zodiacali a raggiungere la felicità desiderata.

Astri e oroscopo dell'amore dall'Ariete alla Vergine

Ariete: la stanchezza accumulata durante la settimana si fa sentire, ma non trascurate la felicità di coppia per via di questo spossamento. Ricaricate le batterie e ripartite in quarta per recuperare le sensazioni perdute, ma fatelo senza ansia.

Toro: la congiunzione di Venere e Urano nel vostro cielo vi sarà propizia per rompere con i legami del passato e approfondire le sensazioni amorose con il partner, liberi da fantasmi che non vi facevano vivere l'amore come vorreste. Assumerete un atteggiamento provocante nei confronti dell'amato/a, consapevoli del vostro fascino.

Gemelli: sarete molto dinamici con il Sole che illumina il vostro cielo astrologico e prenderete le giuste decisioni in coppia, dopo aver valutato bene i vostri interessi.

L'influsso uraniano dal Toro potrebbe intrufolare nella vostra mente l'idea di cambiare partner, un pensiero azzardato che vi giunge improvviso.

Cancro: il vostro modo di amare marziano è molto intenso e potrete lasciarvi andare a sensazioni forti, mai vissute prima con il partner. Sarete molto espansivi e passionali, pur mantenendo un vostro atteggiamento indipendente.

Leone: anche se Giove dal domicilio del Sagittario cerca in tutti i modi di elargirvi fortuna, riscontrerete tuttavia che le crepe che si sono formate in coppia stanno diventando delle vere e proprie voragini.

La rottura di una storia amorosa o una separazione coniugale per alcuni di voi amici del Leone appare una scelta doverosa per andare avanti con serenità.

Vergine: Nettuno in sinergia con Giove vi catapulta in un mondo surreale privo di problemi, ma attenzione che le complicazioni in questo modo sono solo bloccate temporaneamente. Quando ritornerete con i piedi per terra, dovrete prendere delle decisioni rimandate da troppo tempo e dovrete avere le idee ben chiare su cosa fare in coppia.

Previsioni astrali di domenica

Bilancia: in amore, non siate ciechi nei confronti dei bisogni del partner. La Luna dal domicilio dell'Acquario, vi rende troppo distaccati e freddi nei confronti dei sentimenti, quindi apritevi alle emozioni con slancio, analizzando i vostri bisogni reciproci.

Scorpione: un'eccessiva sensibilità vostra nella relazione di coppia si fa sentire e potrebbero manifestarsi delle incomprensioni con il partner. Se ciò è provocato da una quadratura di Venere e Luna che lambisce anche il vostro segno, dovrete parlarne subito per arginarne gli effetti.

Sagittario: se sentite il bisogno di allontanarvi per un periodo dal partner, seguendo una vostra voce interiore che vi consiglia di dedicarvi a una riflessione vostra personale, allora seguite questa vostra sensazione. Potrete approfondire i sentimenti che provate e ne uscirete rigenerati.

Capricorno: l'influsso benefico di Giove dal domicilio adiacente al vostro, lenisce le ferite del cuore in sinergia con Saturno. Riuscirete a cicatrizzare alcune situazioni che vi hanno fatto soffrire e vi accorgerete che potrete approfondire l'amore attuale con maggiore forza ed energia di prima.

Acquario: in coppia, una Luna a dir poco futurista vi fa rompere definitivamente con il passato e approfondirete le attuali sensazioni a due con slancio. Parteciperete attivamente nel rapporto di coppia e sarete molto aperti a un dialogo costruttivo con il partner.

Pesci: se il vostro partner vi spiazza e vi confonde le idee, anche Nettuno ci mette il suo zampino confondendovi le idee, per quanto riguarda le scelte da prendere in ambito affettivo. Cercate di parlare di più con il partner e scegliete bene le parole, potreste essere fraintesi e i vostri messaggi mal recapitati.