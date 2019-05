Una nuova settimana ha appena avuto inizio, quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per queste ultime giornate del mese? Maggio si concluderà in maniera positiva per la Bilancia, dopo un mese ricco di complicazioni e nervosismi, arriva finalmente un momento di ripresa per il segno. Anche il Toro, facendo affidamento sulla protezione dei pianeti, concluderà nel migliore dei modi quest'ultimo mese di primavera, mentre dei ritardi potrebbero mettere la Vergine di cattivo umore. Ecco di seguito l'Oroscopo di martedì 28 maggio 2019 per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Previsioni astrologiche del 28 maggio 2019, segno per segno

Ariete: è un momento astrale positivo per il segno, grazie a Mercurio in aspetto favorevole. Tuttavia le ultime giornate di maggio potrebbero riservare ancora qualche insidia all’Ariete. Lunedì potrebbero nascere delle problematiche all’interno dell’ambito lavorativo, meglio l’amore.

Toro: il weekend non è stato privo di problematiche per il segno, tuttavia con l’inizio della nuova settimana potrete recuperare, facendovi anche forti dell’appoggio di Marte, Venere e Nettuno in aspetto positivo.

Alti e bassi sul lavoro, bene la sfera sentimentale.

Gemelli: inizio di settimana faticoso per il segno, lo stress accumulato nelle giornate precedenti vi farà risentire di un calo di energie. Sarà una giornata sottotono, sarete nervosi e di malumore, litigi e discussioni potrebbero nascere con le persone che vi circondano. Recupero nella seconda metà della settimana, con l'inizio del mese di giugno.

Cancro: non è un quadro astrale contrario quello del Cancro per la giornata di domani, martedì 28 maggio, tuttavia potrebbero nascere delle problematiche.

Qualcuno potrebbe sentirsi a disagio o insoddisfatto da alcuni aspetti della propria vita e non esiterà a farlo pesare sulle persone intorno. Dei contrasti potrebbero nascere in amore o all’interno dell’ambito familiare.

Leone: inizio di settimana promettente per quanto riguarda l’ambito lavorativo ed il fisico. Chi nelle giornate precedenti ha risentito di fastidi fisici o malesseri, recupererà le energie, anche se fareste bene a non abusarne troppo.

Qualche incertezza resta all’interno della sfera sentimentale, potrebbero esserci delle situazioni da chiarire.

Vergine: questo martedì potrebbe iniziare con un ritardo o un contrattempo, questo basterà a rovinare il corso dell’intera giornata. La Vergine ama avere pieno controllo sulle vicende e situazioni, spesso si sente incapace di reagire agli imprevisti. Sarà una giornata pregna di nervosismo, terreno fertile per facili contrasti.

Bilancia: le ultime giornate di maggio si riveleranno le più positive dell’intero periodo per il segno, in queste giornate riacquisterete entusiasmo e positività ed alcune problematiche potranno trovare soluzione.

Serenità in amore!

Scorpione: sarà una giornata sottotono per il segno, più in generale questo periodo non si è dimostrato vantaggioso per lo Scorpione. In amore potrebbero esserci delle difficoltà da affrontare, lo stesso vale per l’ambito lavorativo, il cambiamento che desiderate potrebbe tardare ad arrivare. Giugno mese di rinascita!

Sagittario: la settimana inizia in maniera decisamente faticosa, delle cause esterne porteranno a rallentamenti e piccoli rompicapi da risolvere.

Sia per quanto riguarda la sfera sentimentale che l’ambito lavorativo sarà una giornata stressante. Cercate di essere pazienti.

Capricorno: martedì 28 maggio si rivelerà una giornata sottotono per il segno, vi sentite stanchi e fuori forma. Necessitate di un po’ di riposo, gli astri non sono in opposizione, ma in questa giornata sarà bene non fare più del dovuto e dedicare un po’ di tempo per sé.

Acquario: i nati sotto questo segno stanno affrontando un momento difficile, sia per quanto riguarda l’amore che l’ambito lavorativo le cose sembrano non andare per il verso giusto. Durante questa giornata, ancora una volta, la vostra pazienza verrà messa a dura prova, qualcuno proverà a tradire la vostra fiducia.

Pesci: nonostante godiate del favore degli astri, questa giornata porterà un po’ di malumore e nervosismo. In amore e in ambito lavorativo potrebbero nascere delle problematiche, i cambiamenti che volevate vedere tardano ad arrivare e questo potrebbe farvi perdere la calma. Siate cauti!