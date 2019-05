L'Oroscopo settimanale approfondisce le sensazioni amorose e le opportunità lavorative con precisione e magia. Puntando sui transiti planetari favorevoli, le previsioni astrali della settimana diventano intense e promettenti.

Astri e oroscopo settimanale dall'Ariete alla Vergine

Ariete: Giove e Luna in sinergia a inizio settimana, approfondiscono le vostre sensazioni, producendo benessere.

Pubblicità

Pubblicità

Simpatici e gioviali, otterrete successo in ambito lavorativo trovando gli appoggi giusti e aprendovi a una collaborazione redditizia. In amore, esprimete il vostro punto di vista, soprattutto a metà settimana quando Mercurio vi sarà favorevole.

Toro: Mercurio a metà settimana vi abbandonerà e si trasferirà nel domicilio astrologico dei Gemelli ma vi lascerà la consapevolezza di approfondire i sentimenti amorosi con una maggiore apertura al dialogo.

L'oroscopo settimanale dal 20 al 26 maggio.

Molto decisi sul lavoro, potrete contare sull'energia di Marte, che combinata al vostro Urano vi procurerà successi.

Gemelli: una spiccata intelligenza vi sarà conferita da Mercurio, ospite nel vostro cielo già da mercoledì. Le vostre potenzialità saranno illuminate dall'astro e non passeranno di certo inosservate. In amore utilizzate una simpatia accattivante che brillerà ancora di più nel weekend quando anche il Sole entrerà nel vostro cielo, garantendovi nuovi stimoli vitali.

Pubblicità

Cancro: attenzione a non cadere vittima di una indecisione provocata dall'opposizione della Luna già da mercoledì, potreste essere capricciosi e poco costanti in amore. Venere vi è favorevole dal cielo del Toro e potrebbe far scattare incontri inaspettati e fulminei. Sul lavoro sarete molto creativi.

Leone: una Venere a sfavore innescherà litigi amorosi e le incomprensioni si faranno sentire. Mercurio ci metterà il suo zampino, complicando ancora di più la situazione con una chiusura al dialogo e questa scarsa comunicazione si farà sentire anche nel lavoro.

Vergine: questa settimana parte un po' a rilento per voi amici della Vergine e sarete molto stanchi e pigri. Piuttosto lunatici, cambierete atteggiamento in modo repentino, passando da un eccessivo entusiasmo a un'apatia unica. Sul lavoro non siate superficiali e attenzione a non lasciarvi prendere da spese eccessive. Il weekend sarà romantico con Venere favorevole.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: non chiudetevi nel guscio della vostra interiorità, seguendo un silenzio e una compostezza forse scaturita dalle vostre insicurezze.

Pubblicità

Marte vi infastidirà a metà settimana, ma nel weekend ritroverete l'armonia interiore utile per approfondire anche l'amore.

Scorpione: l'influsso della Luna in Capricorno sarà potente per voi amici dello Scorpione nelle giornate di mercoledì e giovedì. Gli avanzamenti di carriera saranno favoriti, soprattutto quelli inerenti alle attività intellettuali. Una Luna in Acquario nel fine settimana provocherà qualche nervosismo.

Sagittario: la settimana per voi amici del Sagittario parte alla grande, grazie a una Luna nel segno che vi rende sensibili e molto intuitivi.

Pubblicità

Giove e Luna nel weekend incroceranno le loro energie e vi garantiranno fortuna in amore.

Capricorno: a metà settimana l'astro lunare sarà ospite nel vostro cielo razionale e vi garantirà grandi soddisfazioni in ambito lavorativo. Potrete ottenere i giusti riconoscimenti puntando su una spiccata capacità di analisi. Buono l'amore che vi riserverà splendide sorprese.

Acquario: la Luna in posizione di sestile rispetto al vostro cielo vi illuminerà il cammino, elargendovi un ampio senso critico, utile sia per il lavoro che per i rapporti amorosi. In particolare già da venerdì potrete contare su una Luna favorevole poiché in domicilio.

Pesci: la fortuna in amore vi accompagnerà per tutta la settimana. Marte vi garantirà la spinta giusta per passare all'azione, quindi approfittate soprattutto delle giornate di martedì e mercoledì per approfondire momenti decisamente romantici.