La giornata di giovedì 23 maggio si prevede soddisfacente per il Capricorno, mentre il Leone dovrà sfruttare le occasioni che si presenteranno. Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: sul lavoro le cose non sembrano andare per il meglio: qualcuno ha cambiato la propria professione e deve ancora abituarsi al nuovo ambiente, altri potrebbero avere dei dubbi sulla strada che stanno perseguendo.

Pubblicità

Pubblicità

Qualcuno si troverà davanti a un bivio e dovrà fare scelte importanti.

Toro: per i nati sotto il vostro segno zodiacale questa sarà una giornata pesante. State cercando di recuperare una relazione amorosa che sembra essere al capolinea: questo vi toglie parecchie energie. Marte dissonante sta portando un po' di nervosismo nella vostra vita.

Gemelli: il 23 maggio potreste essere un po' distratti. Gli ultimi anni sono stati emotivamente pesanti per voi, ma la situazione migliorerà.

Oroscopo del giorno 23 maggio: decisioni per Cancro, Ariete serena

Dal punto di vista economico ci sono delle falle che state tentando di tappare.

Cancro: le stelle sono dalla vostra parte e finalmente potrete vivere un amore coinvolgente. Qualcuno potrebbe programmare una convivenza o delle nozze. Ottimo momento per gettarsi in nuovi progetti lavorativi.

Leone: in questo giovedì 23 maggio dovrete evitare di dare retta a chi cerca solo di mettervi i bastoni tra le ruote. Qualcuno potrebbe addossarvi delle responsabilità che non avete, ma evitate di prendervela troppo.

Pubblicità

Vergine: il grande periodo di positività continuerà per i nati sotto il vostro segno zodiacale. Favorite le nuove relazioni sentimentali. Sul lavoro potrebbero presentarsi delle novità molto importanti.

Le previsioni

Bilancia: in questo 23 maggio qualcuno potrà avere dei problemi sul lavoro. In amore potrebbero nascere alcune incomprensioni, specialmente se vivete un amore a distanza. Dalla prossima settimana è però previsto un grande recupero.

Scorpione: Luna nel vostro segno potrà regalarvi delle belle emozioni. Ci saranno diverse sfide da dover superare per ottenere il successo che tanto desiderate. Se ci sono delle questioni legali in ballo, dovrete cercare di chiarirle.

Sagittario: Luna dissonante sul vostro segno vi porterà qualche grattacapo. A livello sentimentale potrebbero esserci delle incomprensioni e alcuni rapporti potrebbero addirittura finire. Avete notato che le vostre idee sono ben diverse da quelle della persona che avete vicino.

Pubblicità

Capricorno: avete bisogno di avere al vostro fianco delle persone che vi danno certezze. Chi ha un'attività in proprio potrebbe finalmente ottenere delle grandi soddisfazioni. Siete molto pazienti, ma qualcosa o qualcuno potrebbe farvi perdere le staffe in questo periodo.

Acquario: chi ha relazioni con i nati sotto il segno della Vergine o del Cancro, in questo giovedì 23 maggio potrà avere avere delle grandi soddisfazioni. Urano si troverà però in aspetto dissonante e questo vi porterà a dire delle cose che non avete mai rivelato.

Pubblicità

Pesci: avrete grande desiderio di amare, ma purtroppo non vi sentirete molto vicine alle persone a voi care. Il lavoro vi sta togliendo molto energie. Qualcuno potrebbe decidere di cambiare le proprie prospettive per avere una vita più tranquilla.