Un'altra settimana sta per concludersi. Saranno due giornate positive per il Capricorno, alcune problematiche troveranno soluzione, e per la Vergine, che resta tra i preferiti delle stelle, mentre l'Ariete potrebbe incontrare degli ostacoli lungo il proprio cammino e vedersi costretto a rallentare il passo.

Pubblicità

Pubblicità

Ecco di seguito l'Oroscopo di sabato 18 e domenica 19 maggio 2019 per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Astrologia del fine settimana, sabato 18 e domenica 19 maggio 2019, segno per segno

Ariete: durante queste due giornate potrebbe esserci un intoppo sul vostro cammino, come un progetto che ancora non sembra aver preso il via o dei risultati che tardano ad arrivare. Questo vi metterà di malumore, prediligerete dei momenti in solitudine, volti alla ricerca di una soluzione ai vostri problemi.

Oroscopo del fine settimana 18 e 19 maggio.

Possibili contrasti in amore. Siate pazienti, il mese di giugno porterà delle belle novità.

Toro: è un momento vantaggioso, soprattutto per quanto riguarda l’amore, grazie a Venere in transito nel segno a partire dalla giornata di mercoledì. Le prossime giornate saranno ideali per coloro i quali vogliono fare progetti per il futuro insieme al partner, ma anche per i single alla ricerca di una persona da amare. Laddove invece nelle giornate precedenti siano nati dei conflitti, la giornata di domenica 19 maggio si rivelerà la migliore del periodo per cercare un chiarimento.

Pubblicità

Gemelli: durante le giornate di sabato e domenica sarà necessario prestare attenzione alle parole da usare, gestire i rapporti interpersonali non sarà cosa semplice, dei contrasti potrebbero nascere in ambito lavorativo e all’interno della sfera sentimentale. Sarete nervosi e di mal umore, non è da escludere che qualcuno possa risentire di un calo di energie.

Cancro: chi nelle prossime giornate dovrà dare un esame o rispettare una scadenza si sentirà sotto pressione e non è da escludere che un piccolo incidente di percorso vi costringa a rallentare i ritmi.

Più positiva invece si prospetta la situazione sentimentale, la serenità torna all’interno del rapporto di coppia, anche per coloro i quali nei giorni precedenti hanno attraversato momenti di crisi ed incertezze. La giornata di sabato sarà favorevole per i nuovi incontri.

Leone: è un momento sottotono per il segno, soprattutto per quanto riguarda l’ambito lavorativo e l’aspetto finanziario potrebbero esserci delle problematiche da risolvere. Per fortuna durante il fine settimana ci pensa Giove a risollevarvi, venendovi in aiuto.

Pubblicità

Tuttavia sarà necessario agire con cautela, evitare di fare il passo più lungo della gamba, ma soprattutto non alimentare litigi e discussioni sia all’interno dell’ambito sentimentale che sul lavoro.

Vergine: durante questo fine settimana di maggio le emozioni verranno messe al primo posto per i nati sotto questo segno. Chi vive in coppia proverà il desiderio di ufficializzare la propria unione, si inizierà a parlare di matrimonio o dell’arrivo di un figlio.

Pubblicità

Le stelle sono in aspetto positivo anche per quanto riguarda gli incontri, le relazioni che nascono in questo periodo dell’anno si dimostreranno importanti entro la fine dell’estate.

Bilancia: tipico di questo segno è la volontà di voler risolvere da soli ogni difficoltà, l’orgoglio vi rende dei lupi solitari che raramente chiedono l’aiuto altrui. Questo potrebbe aver creato dei conflitti all’interno dell’ambito lavorativo e della vita di coppia, ma non solo vi ha fatto accumulare molto stress e nervosismo durante le giornate precedenti. Ora potrebbero esserci delle problematiche da risolvere, sarà bene rivolgersi ad una persona di fiducia.

Scorpione: le giornate di sabato 18 e domenica 19 maggio 2019 si riveleranno abbastanza faticose per i nati sotto il segno dello Scorpione, sia dal punto di vista mentale che per quanto riguarda il fisico. In amore potreste sentirvi annoiati, tanta è la voglia di novità e trasgressione, ma se vivete in copia questo potrebbe rappresentare un problema. Al contrario i single non avranno nulla da temere, anche se gli incontri che si fanno durante questo periodo dell’anno non porteranno a niente di concreto per il futuro. Domenica potreste sentirvi fuori forma e accusare lievi fastidi fisici.

Sagittario: saranno due giornate di grande positività ed energia per i nati sotto questo segno zodiacale, avete voglia di trascorrere del tempo all’aria aperta, in compagnia delle persone che vi fanno stare bene. Sarà il momento ideale per organizzare un piccolo viaggio, una gita fuori porta o una serata tra amici. Durante questo week end anche i nuovi incontri saranno favoriti dagli astri.

Capricorno: sarà un week end interessante e di grande vitalità per i nati sotto questo segno. Alcune situazioni verificatesi durante le giornate precedenti vi spingeranno a prendere delle decisioni, qualcuno potrebbe fare delle scelte che mai avrebbe pensato prima. Le coppie che nei giorni precedenti hanno vissuto dei momenti di crisi potrebbero ritrovare la complicità, laddove però non fosse possibile meglio decidere di chiudere il rapporto.

Acquario: la giornata di sabato 18 sarà abbastanza faticosa per il segno, anche se non lo date a vedere qualcuno di voi sta attraversando un momento abbastanza delicato, soprattutto per quanto riguarda il fisico. Nelle prossime giornate sarebbe meglio non sottoporsi a sforzi eccessivi e concedersi un po’ di riposo. La giornata di domenica si rivelerà più vantaggiosa.

Pesci: questo fine settimana rappresenterà un momento di recupero per i nati sotto il segno dei Pesci, soprattutto per quanto riguarda le questioni di cuore. Nelle prossime giornate i sentimenti torneranno ad essere protagonisti, ci sarà romanticismo e passionalità all’interno dei rapporti di coppia, mentre i single avranno la possibilità di fare nuovi incontri. Nella giornata di domenica qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie, ma nulla che un po’ di sano riposo non possa curare.