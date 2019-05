Una nuova settimana sta per avere inizio, quali disegni avranno fatto gli astri e le stelle per i dodici segni? Con Venere nel segno sarà un buon momento per il Toro, soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale, lo stesso vale per il Sagittario che con l'inizio del nuovo mese si riscopre romantico e passionale. Ecco di seguito l'Oroscopo della settimana, da lunedì 27 maggio a domenica 2 giugno 2019, per tutti i segni dello zodiaco, con previsioni su amore, lavoro e salute.

Previsioni astrologiche della settimana

Ariete: la nuova settimana sarà positiva per i nati sotto il segno dell’Ariete. Gli astri sono favorevoli e ci sarà un recupero sia per quanto riguarda la sfera sentimentale che l’ambito lavorativo. La nuova settimana potrebbe portare a conoscenze che si riveleranno interessanti per il futuro e anche chi vuole ricominciare dopo una storia finita male potrà riscattarsi. Sul lavoro bisognerà dare il massimo per ottenere i risultati sperati, non abbiate paura di richiedere l’aiuto di una persona di fiducia.

Anche per la salute sarà una settimana positiva, attenzione però agli eccessi alimentari.

Toro: con Venere che entra nel segno la nuova settimana si rivelerà vantaggiosa per il Toro, soprattutto per quanto riguarda l’amore. Ci sarà serenità all’interno del rapporto di coppia e i single potrebbero fare degli incontri interessanti. È un momento di alti e bassi per ciò che riguarda la sfera lavorativa, a tal proposito la stagione autunnale si rivelerà ricca di novità ed occasioni.

Ciò non significa che fino a quel momento dobbiate restare con le mani in mano, ma potete iniziare a progettare alcuni cambiamenti che vorreste mettere in atto. Fine settimana dedicato al recupero delle energie, ideale per iniziare delle cure o dei trattamenti.

Gemelli: l’ultima settimana di maggio porterà un recupero all’interno della vita dei Gemelli, soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale. I nati sotto questo segno si spogliano delle proprie paure e tornano a guardare al futuro con positività e voglia di amare.

Sabato sarà una giornata ideale per cercare un confronto per riavvicinare una persona allontanata tempo fa. Per quanto riguarda l’ambito lavorativo sarà una settimana impegnativa, non mancheranno momenti di stress ed agitazione, ma anche i successi non tarderanno ad arrivare. Fine settimana faticosa per il fisico, qualcuno potrebbe risentire di problemi alla circolazione.

Cancro: la nuova settimana non sarà priva di tensioni per il segno. Per quanto riguarda l’ambito lavorativo, potrebbero nascere dei contenziosi o dei litigi con colleghi e superiori, soprattutto durante la giornata di mercoledì è consigliato prestare attenzione, agire con cautela e non fare passi falsi.

Anche per quanto riguarda la sfera sentimentale le prime giornate alla settimana potrebbe rivelarsi abbastanza sottotono. Tuttavia con l’inizio del mese di giugno potremmo assistere ad una ripresa in tal senso e anche i nuovi incontri saranno favoriti. Durante il fine settimana qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie, meglio concedersi un po’ di sano riposo ed evitare di sottoporre il fisico a sforzi eccessivi.

Leone: la settimana inizia con dei dubbi in amore, qualcuno potrebbe avere il piede in due storie o non essere più convinto dei sentimenti del partner.

Affrontate la situazione di petto, piuttosto che tenere per voi le vostre paure, discutetene apertamente con il partner. La dissonanza della Luna, inoltre, potrebbe creare dei fastidi fisici intorno alle giornate di martedì e mercoledì. Al contrario, la seconda metà della settimana si rivelerà più vantaggiosa e anche per quanto riguarda il fisico il Leone potrà recuperare. Bene lambito lavorativo.

Vergine: con l’inizio della nuova settimana si apre un interessante fase di recupero per i nati sotto il segno della Vergine. Venere in aspetto favorevole porta serenità in amore, le relazioni e le conoscenze che nascono in questo periodo dell’anno si riveleranno importanti per il futuro. Chi deciderà di sfruttare questa particolare condizione astrale, potrà gettare le basi per degli interessanti cambiamenti futuri, in particolar modo per quanto riguarda l’ambito lavorativo. La dissonanza del Sole potrebbe causare un calo di energie nella giornata di domenica, per fortuna niente di cui preoccuparsi con l’inizio della prima settimana di giugno ricaricherete le energie.

Da Bilancia a Pesci

Bilancia: arriva un momento di maggiore serenità per il segno, Venere vi sarà particolarmente amica durante il mese di giugno e sarà possibile ritrovare la complicità all’interno del rapporto con il partner. Per i single l’amicizia di Venere rappresenterà la marcia in più necessaria a fare nuove conoscenze che potrebbero anche rivelarsi importanti per il futuro. Le novità non mancheranno anche per quanto riguarda l’ambito lavorativo, con impegno ed energia potrete ottenere un grande successo. Questo potrebbe significare ricevere un importante proposta o concludere una vendita redditizia. Tuttavia la settimana sarà abbastanza impegnativa e durante il weekend qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie, approfittate del fine settimana per riposare!

Scorpione: la settimana inizia in maniera faticosa per il segno e anche le giornate a venire non porteranno tranquillità. È un periodo di alti e bassi per lo Scorpione, ci sono delle problematiche sia per quanto riguarda l’ambito lavorativo che la sfera sentimentale. Durante questa settimana sarete più irritabili del solito, dei contrasti potrebbero nascere con le persone che vi circondano, cercate di essere prudenti. Il transito di Venere creerà delle incertezze in amore, maggiormente a rischio sono le coppie che già nei mesi precedenti hanno affrontato dei momenti di crisi. Chi non riesce a trovare un chiarimento con il partner potrebbe ormai essersi stancato della situazione ed iniziare a guardare altrove.

Sagittario: per l’inizio di questa settimana il Sagittario riscopre la propria vena passionale, si potranno fare degli incontri interessanti, soprattutto durante il weekend, e anche coloro i quali voglio ricominciare dopo una separazione o un divorzio avranno l’opportunità di fare incontri interessanti. Le relazioni nate durante il mese di aprile o di maggio acquisteranno maggiore forza, qualcuno potrebbe parlare di passi per il futuro come la convivenza o il matrimonio. Anche sul lavoro sarà una settimana interessante in cui non mancheranno le occasioni di esporsi e di ricevere delle gratificazioni, tuttavia le giornate di martedì e mercoledì vi vedranno particolarmente nervosi, non rispondete alle provocazioni che potrebbero nascere intorno a voi.

Capricorno: alcuni dei nati sotto questo segno stanno vivendo un momento di disagio legato soprattutto alla sfera professionale. Chi non si sente più appagato o soddisfatto del proprio lavoro e pensa di meritare maggior rilievo, potrebbe valutare di cambiare mansione o ditta. Tuttavia prima di prendere decisioni affrettate sarebbe bene aspettare che la Luna entri nel segno. Questo accadrà tra la giornata di martedì e giovedì, dunque nessuna decisione prima della seconda metà della settimana. Anche in amore potrebbero arrivare delle novità, il Capricorno non si sente pronto in questo momento a prendere decisioni o ad innamorarsi di nuovo. Prendetevi il vostro tempo e vivete le emozioni giorno per giorno.

Acquario: è un momento di particolare tensione per il segno, all’interno dell’ambito lavorativo potrebbero essersi attuati dei cambiamenti che non vi hanno visto particolarmente d’accordo. Tanto è il malcontento, lo stress accumulato potrebbe ripercuotersi anche sulla vostra salute fisica. Soprattutto durante le prime due settimane del mese di giugno sarà bene prestare attenzione e non sottoporre il fisico a sforzi eccessivi, gli astri consigliano, dove necessario, di iniziare cure e trattamenti specifici. Anche in amore la situazione è abbastanza altalenante, siate prudenti e non prendete decisioni affrettate.

Pesci: durante le giornate di lunedì e martedì potreste subire un rallentamento, saranno due giornate faticose ma poi potrete recuperare alla grande. All’inizio del mese di giugno si apre un momento vantaggioso per il segno, sia per quanto riguarda l’amore che la sfera professionale. Vi sentirete romantici, all’interno del rapporto di coppia si riaccenderà la passionalità, mentre i single potrebbero fare dei nuovi incontri. Anche per quanto riguarda l’ambito lavorativo sono in arrivo delle belle opportunità, chi è da tempo alla ricerca di un impiego, riceverà la chiamata che da tempo stava aspettando. Anche per il fisico è un momento vantaggioso, tuttavia gli astri consigliano di curare maggiormente l’alimentazione.