Non manca molto all'arrivo dell'estate, quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per i nati sotto il segno del Toro per la nuova stagione? Ecco di seguito le previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute del mese di giugno per il secondo segno dello Zodiaco.

Il nuovo mese si rivelerà positivo per i nati sotto il segno del Toro, che potranno fare affidamento sulla protezione degli astri sia per quanto riguarda l’ambito lavorativo che le faccende sentimentali. In amore nasceranno progetti per il futuro come il matrimonio o l’arrivo di un figlio. Il lavoro porterà grandi soddisfazioni durante il corso di questo mese e, per qualcuno, arriveranno delle novità. Sarà, inoltre, un mese positivo anche per quanto riguarda il fisico. Vi sentirete energici, le cure e i trattamenti specifici iniziati durante il mese di giugno porteranno ai risultati sperati.

Oroscopo toro giugno 2019 - style24.it

Astrologia Toro, previsioni di giugno per amore, lavoro e salute

Amore: a giugno il Toro torna ad abbandonarsi all’amore e a vivere con più intensità, ma anche serenità, i propri sentimenti. È un momento di forza per le coppie e qualcuno penserà a progetti importanti per il futuro, come il matrimonio, l’arrivo di un figlio o la convivenza. Con Mercurio in posizione favorevole le giornate dal 6 al 21 giugno si riveleranno positive in tal senso, le iniziative verranno premiate.

Anche per i single e coloro i quali vogliono ricominciare dopo un amore finito o una separazione sarà un mese vantaggioso, l’importante è favorire i nuovi incontri, potreste fare degli incontri importanti per il futuro.

Lavoro: anche per quanto riguarda l’ambito lavorativo, i nati sotto il segno del Toro potranno fare affidamento su un quadro astrale molto positivo. Ovviamente ciò non significa che tutto vi verrà presentato su un piatto d’argento, ma che, lavorando con impegno e dedizione, sarà possibile ottenere i risultati ambiti.

Chi non avrà paura di avanzare una proposta o di far valere le proprie idee potrebbe migliorare la propria condizione lavorativa e finanziaria, magari iniziando un nuovo percorso professionale. Anche chi è alla ricerca di un impiego, potrebbe ricevere delle risposte affermative durante il corso del mese. Giugno si rivelerà, inoltre, un mese positivo per coloro i quali devono concludere una vendita o per chi lavora nell’ambito della musica e delle arti.

Salute: come anticipato, il nuovo mese si rivelerà positivo appena per il Toro e questo riguarda anche il fisico. Vi sentirete energici e la voglia di fare prevarrà durante il corso del nuovo mese, il periodo dal 6 al 21 si rivelerà ideale per coloro i quali intendono iniziare delle cure o dei trattamenti specifici. Anche per chi desidera curare maggiormente l’alimentazione e tonificare il corpo in vista dell’estate il mese di giugno si rivelerà vantaggioso.

Dedicate maggiori attenzioni alla cura del corpo e della mente. Dal 16 coloro che intendono concedersi una piccola vacanza potranno fare affidamento l’influenza positiva di Marte.