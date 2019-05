Una nuova settimana sta per prendere il via: quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per queste nuove giornate di maggio? Sarà un momento positivo per l'Ariete e il Toro, soprattutto per quanto riguarda le questioni lavorative, il Cancro recupererà le energie, mentre la Bilancia tornerà a parlare d'amore dopo diverso tempo.

Pubblicità

Pubblicità

Ecco di seguito l'Oroscopo della settimana, da lunedì 20 a domenica 26 maggio 2019, per tutti i segni dello Zodiaco, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Astrologia della settimana, da lunedì 20 a domenica 26 maggio 2019

Ariete: Mercurio in aspetto positivo vi darà una marcia in più durante questa nuova settimana di maggio, soprattutto per quanto riguarda le questioni di tipo lavorativo. Sarete creativi e le vostre capacità comunicative vi aiuteranno a concluderò affari vantaggiosi.

Previsioni astrologiche della settimana, dal 20 al 26 maggio 2019 blastingnews.com

L’amore verrà un po’ messo da parte in queste giornate, ma durante il fine settimana potrete recuperare.

Toro: quella che sta per iniziare sarà una settimana vantaggiosa per il segno, soprattutto per quanto riguarda gli affari. Coloro i quali hanno un progetto da concludere ho una vendita, potranno ottenere i risultati sperati entro la giornata di giovedì. Durante il fine settimana lo stress accumulato potrebbe rendervi più polemici del solito, dei contrasti potrebbero nascere all’interno dell’ambito familiare e nel rapporto con il partner.

Pubblicità

Gemelli: le giornate di lunedì 20 e martedì 21 maggio potrebbero rivelarsi faticose per i nati sotto questo segno, tuttavia da mercoledì il Sole e Mercurio in Gemelli vi faranno ritrovare le energie. La seconda metà della settimana si rivelerà molto positiva sia per quanto riguarda l’ambito lavorativo che l'amore. Incontri favoriti durante il fine settimana.

Cancro: sarà una settimana di forte vitalità ed energia, grazie a Marte nel segno. La ritrovata carica vi aiuterà a raggiungere degli importanti obiettivi in ambito lavorativo, ci sarà da faticare ma ne varrà la pena.

Qualche attenzione in più sarà da dedicare all’amore, nelle giornate precedenti potrebbero esserci state delle incomprensioni. Gli astri consigliano di praticare delle attività sportive e di curare maggiormente l’alimentazione.

Leone: la settimana precedente non è stata vantaggiosa per i nati sotto questo segno zodiacale, preoccupati da alcune faccende di natura finanziaria. Durante la nuova settimana il Leone avrà modo di recuperare la positività, ovviamente non tutti posti problemi troveranno soluzione, ma potrete affrontarli con il giusto spirito.

Pubblicità

Serenità in amore, anche nuovi incontri sono favoriti.

Vergine: la congiunzione di Mercurio al Sole nella giornata del 22 maggio, potrebbe influire negativamente sulla vita della Vergine. Potreste sentirvi agitati e particolarmente irritabili, dei contrasti potrebbero nascere all’interno dell’ambito familiare. Mentre al contrario si prospetta una settimana positiva per ciò che riguarda l’ambito lavorativo.

Bilancia: la nuova settimana si rivelerà positiva per il segno, soprattutto per quanto riguarda l’amore.

Pubblicità

Chi vuole ricominciare dopo una storia finita o una separazione avrà la possibilità di fare incontri interessanti, un’amicizia potrebbe diventare qualcosa di più e finalmente potrete ritrovare fiducia nell'amore . Romanticismo all’interno del rapporto di coppia, qualcuno potrebbe fare importanti progetti per il futuro.

Scorpione: l’opposizione di Venere vi metterà i bastoni tra le ruote durante questa settimana, dei contrasti potrebbero nascere all’interno dei rapporti di coppia. Più in generale gestire i rapporti interpersonali non sarà cosa semplice, potreste non essere dell’umore giusto e perdere facilmente la pazienza. Siate cauti e scegliete con cura le parole da usare, durante il fine settimana potrebbero nascere dei contrasti all’interno dell’ambito familiare.

Sagittario: l’influenza della Luna durante le prime giornate della settimana vi spingerà a fare della sana auto-analisi e a riflettere sui prossimi passi da compiere. La seconda metà della settimana al contrario potrebbe portare un po’ di nervosismo, durante il weekend sarà bene prendersi una pausa e dedicare un po’ di tempo a sé stessi.

Capricorno: la Luna nel segno a metà settimana vi spronerà a concedervi del tempo per voi, potreste aver bisogno di rilassare corpo e mente. Qualcuno coglierà l’occasione per concedersi un momento di riposo, praticare dell’attività fisica o iniziare delle cure o dei trattamenti specifici in vista dell’estate.

Acquario: l’influenza di Mercurio e Sole durante il corso di questa nuova settimana di maggio vi renderanno abili comunicatori, i rapporti interpersonali ne trarranno vantaggio e qualcuno potrebbe riuscire nella chiusura di un affare importante. L’opposizione di Venere al contrario potrebbe creare dei piccoli contrasti in amore.

Pesci: durante le prime giornate della settimana potreste sentirvi tristi, qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie ed accusare dei lievi fastidi fisici. Tuttavia gli astri si dimostrano favorevoli per quello che riguarda le questioni pratiche, l’influenza di Venere inoltre porterà romanticismo e passionalità all’interno dei rapporti di coppia. Durante il weekend i single potrebbero fare degli incontri interessanti.