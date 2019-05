L'Oroscopo di mercoledì, dedicato alla fortuna e alle sensazioni amorose di ciascun segno zodiacale, è ricco di opportunità, tutte da cogliere al volo.

Previsioni astrali dall'Ariete alla Vergine

Ariete: se il lavoro fino vi ha messo un tantino sotto pressione, adesso la situazione sta migliorando progressivamente e giugno sarà risolutivo per voi amici dell'Ariete. In ambito sentimentale approfondirete gli affetti tra le mura domestiche, attingendo a uno spiccato senso pratico.

L'oroscopo di mercoledì segno per segno.

Toro: la congiunzione dell'astro uraniano con Mercurio vi è propizia e sarete un vulcano di idee, tutte da mettere in pratica in ambito professionale per ottenere successo. Questo ritmo planetario accelerato vi spingerà a uscire fuori dagli schemi e potrebbe essere difficile da sostenere.

Gemelli: Marte sostiene le vostre iniziative in ambito lavorativo e Venere vi apre a un dialogo più costruttivo e redditizio. Siete proiettati verso un futuro roseo, l'intraprendenza sosterrà le vostre iniziative anche in amore.

Le idee arriveranno fulminee grazie a Urano che incrociando le sue energie con Mercurio, vi procurerà intriganti sorprese.

Cancro: la vostra mente è un continuo fluire di idee, tutte da mettere in pratica nel lavoro per ottenere vantaggi. Urano e Mercurio sono vostri alleati dal domicilio del Toro e vi garantiscono una svolta positiva anche in amore.

Leone: l'astro venusiano dal domicilio dell'Ariete vi fa apprezzare tutto ciò che è bello, ma l'aspetto di Urano e Sole in quadratura rispetto al vostro cielo, innesta nel vostro animo un desiderio di rivoluzione che potrà essere applicato nel lavoro o in ambito affettivo.

A voi la scelta.

Vergine: una pioggia di cambiamenti scende copiosa su di voi e mano a mano che approfondirete queste conoscenze, modificherete la vostra linea di azione, agendo di conseguenza. Le evoluzioni mentali saranno profonde.

Astri e oroscopo di mercoledì

Bilancia: dopo vari compromessi e rinunce che avete dovuto sostenere per andare avanti, districandovi da mille difficoltà, finalmente gli astri vi sorridono e vi danno una spinta in più per progredire.

Anche se dovrete attendere ancora un po' per raccogliere i frutti, almeno qualcosa si smuove all'orizzonte.

Scorpione: attenzione ad alcuni scombussolamenti monetari che potrebbero creare qualche difficoltà. In questo periodo sarà bene per voi amici dello Scorpione evitare spese eccessive. In amore accetterete il fluire degli eventi in modo consapevole, evitando di apportare cambiamenti ma vivendo la storia e attendendo gli eventi.

Sagittario: gli affari vanno a gonfie vele per voi nati sotto il segno del Sagittario, Giove è garanzia di prosperità.

Attenzione a scegliere le parole giuste in amore, potreste essere fraintesi e innescare litigi e attriti seccanti in ambito familiare.

Capricorno: finalmente Mercurio è in posizione favorevole per voi amici del Capricorno e potrete aspettarvi splendide notizie in ambito professionale. Osate e chiedete un rinnovo lavorativo, anzi, ampliate le vostre aspettative anche in amore, con slancio.

Acquario: sciogliete i vostri nodi amorosi e le paure svaniranno. Gli astri vi invitano a prendere in mano la situazione a ad affrontare dubbi e incertezze. In ambito professionale, dite di no più spesso e dimostrerete di saper prendere le decisioni con fermezza, la vostra immagine ne beneficerà.

Pesci: i transiti planetari vi spingono a fare di più, a concretizzare le vostre idee e a metterle in pratica, nel lavoro così come in ambito affettivo. Questo processo evolutivo incalzante potrebbe essere troppo faticoso per voi e provocarvi ansia.