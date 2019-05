Le previsioni astrologiche di mercoledì annunciano l'entrata di Mercurio in Gemelli, quindi una maggiore apertura a comunicare i sentimenti. Gli altri pianeti incrociano le loro energie con l'astro, elargendo dei consigli riassunti nell'Oroscopo dell'amore per i single.

L'oroscopo dell'amore di mercoledì

Ariete: sono previsti dei cambiamenti positivi per voi amici dell'Ariete e toccheranno la sfera affettiva.

Potreste attuare un progetto a cui state lavorando da tempo, aprendovi a un nuovo amore e seguendo i consigli di una persona a voi fidata. Approfittate delle occasioni fortunate che si presenteranno in maniera improvvisa.

Toro: buone le opportunità amorose, con Mercurio in domicilio e Marte vostro alleato. Riuscirete a chiarire le vostre sensazioni, puntando su un confronto diretto e utilizzando una maggiore comunicazione verbale. I pianeti vi incitano all'approfondimento delle emozioni e a un maggiore dialogo basato sulla chiarezza.

L'oroscopo dell'amore per i single, 22 maggio.

Gemelli: l'amore è altalenante e lunatico per via di una Luna dirimpettaia che punta i riflettori su un'emotività eccessiva. Intanto Mercurio è entrato nel vostro cielo e vi apre a una comunicazione intelligente e vivace, perfetta per approfondire nuove sensazioni a due.

Cancro: non siate avventati e non prendete decisioni impulsive, ma guardate alla situazione sentimentale con un occhio lucido e analitico. Marte alimenta la passione nel vostro segno e vi spinge a passare all'azione, Venere è in buon aspetto e promette l'approfondimento di amicizie che potrebbero diventare qualcosa di più.

Leone: estroversi e disinvolti grazie all'influsso di Mercurio, in gruppo vi distinguerete per la vostra perspicacia e il vostro fascino. Spazierete da un argomento a un altro con leggerezza unica, ammaliando una probabile 'preda amorosa'. Ricordate però di tenere a freno una certa volubilità che non giova ai sentimenti.

Vergine: Saturno e Plutone dal domicilio del Capricorno, quindi in trigono rispetto al vostro cielo, attuano un cambiamento della vostra vita.

Quest'evoluzione spirituale vi libera dai vecchi schemi mentali e vi apre al nuovo, beneficiando così anche la sfera affettiva. Utilizzate questa forza interna in modo benefico.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: finalmente l'astro mercuriano vi è favorevole e porta novità interessanti per quanto riguarda la sfera affettiva. Le notizie arriveranno repentine e saranno molto allettanti, soprattutto ora che la vostra voglia di amare è alle stelle.

Attenzione solo a una Luna in Capricorno che è in quadratura per voi e vi procura indecisione.

Scorpione: non lasciate che alcuni imprevisti economici complichino la vostra sfera affettiva, altrimenti rischierete di chiudervi in voi stessi in modo controproducente per l'amore. Uscite più spesso quindi e andate incontro all'amore, con fiducia e consapevolezza.

Sagittario: non abbiate paura dell'amore e dei nuovi sentimenti che provate, ma apritevi con positività alle novità, Giove vi sarà propizio.

Capricorno: luminosi e intelligenti, darete il massimo delle vostre capacità in ambito affettivo, puntando sulla precisione e la concretezza. Per voi Capricorno single sta per nascere un sentimento profondo, basato sulla comprensione reciproca. Attenzione a non essere eccessivamente critici, rischierete di rovinare tutto.

Acquario: perfettamente convinti degli obiettivi che vorrete portare avanti, sosterrete vigorosamente le vostre opinioni in ambito affettivo e niente e nessuno potrà farvi cambiare idea. Quindi uscite, viaggiate, seguendo questa carica elettrica che solo il Sole e Mercurio sanno elargirvi.

Pesci: riflessivi e perseveranti, potrete seguire la scia luminosa di una Luna che dal domicilio del Capricorno, vi illumina la strada per raggiungere la felicità amorosa. Venere vi garantisce successo, Marte vi da la spinta giusta e potrete contare su un magnetismo che di certo non passerà di certo inosservato.