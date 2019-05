L'Oroscopo della settimana che va da lunedì 3 a domenica 9 giugno si preannuncia positivo per l'Acquario, mentre i Pesci saranno alla ricerca di conferma. Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: Mercurio nel vostro segno vi porterà tante novità ed occasioni inaspettate. Chi da tempo lavora ad un progetto, potrà finalmente fare alcuni passi avanti. Mercoledì e giovedì potreste vivere delle forti emozioni in ambito sentimentale.

Toro: Luna opposta vi porterà a dover fronteggiare parecchi ostacoli. A livello lavorativo le cose non sembrano andare per il verso giusto, ma dovrete portare pazienza. Nel weekend potreste fare nuovi interessanti incontri.

Gemelli: in questa settimana da lunedì 3 a domenica 9 maggio l'amore vi travolgerà. Chi ha già una relazione potrebbe provare nuove emozioni e progettare il futuro insieme al partner. Belle novità anche in ambito professionale.

Oroscopo settimana dal 3 al 9 giugno: attriti per Cancro, Bilancia serena

Cancro: Mercurio sfavorevole potrebbe portare degli attriti sul lavoro. Dovrete cercare di portare avanti i vostri progetti senza dare retta a chi non vi appoggia e cerca di ostacolarvi. Giovedì e sabato saranno delle giornate parecchio nervose, ma potrete contare sull'appoggio di una persona a voi molto cara.

Leone: Venere e Mercurio dalla vostra parte vi regaleranno delle giornate da ricordare. Nell'ultimo periodo ci sono state parecchie tensioni, che diventeranno adesso solo un ricordo.

Attenzione alla giornata di domenica, in cui Luna vi sarà opposta.

Vergine: in questa settimana dal 3 al 9 giugno alcuni di voi metteranno in discussione la loro relazione. Luna sfavorevole non aiuterà il vostro umore, già parecchio nervoso. Nel weekend potrete avere modo di parlare con il partner e chiarire tutti i vostri dubbi.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: la serenità sembra finalmente essere ritornata in amore. Se al vostro fianco avrete la persona giusta, vivrete un momento di ripresa.

Chi è single dovrà ancora aspettare un po' prima di trovare il partner adatto alla proprie esigenze.

Scorpione: la settimana dal 3 al 9 giugno vi regalerà molta fortuna. Sul piano professionale potrebbero arrivare delle conferme che aspettavate da tempo. Le giornate migliori per farvi avanti sono quelle di venerdì e sabato.

Sagittario: Venere in opposizione potrebbe impedirvi di portare buoni frutti a livello lavorativo. Nella vita sentimentale qualcuno potrebbe aver perso la fiducia nel partner.

Cercate di risolvere la situazione cercando di dialogare e chiarire.

Capricorno: i nati sotto il vostro segno zodiacale dovranno portare ancora un po' di pazienza. Nell'ultimo periodo siete molto ansiosi e stressati per alcuni problemi sul lavoro. Dovrete cercare di stringere i denti ancora un po' prima di trovare la serenità.

Acquario: Venere porterà amore e passione in questa settimana da lunedì 3 a domenica 9. Martedì e mercoledì saranno delle giornate ottime a livello lavorativo.

Il weekend sarà invece ricco di passioni e incontri.

Pesci: sul piano sentimentale non siete molto soddisfatti: la vostra relazione sembra essere diventata monotona e non sapete come rianimarla. Chi è single potrebbe avere difficoltà nell'iniziare una storia amorosa. Sul lavoro le cose sembrano andare per il meglio.