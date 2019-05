La settimana dal 3 al 9 giugno inizierà in maniera serena per il Leone, mentre la Vergine dovrà prestare molta attenzione alle amicizie. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: in campo sentimentale potreste avere una bella svolta, soprattutto nella giornata di martedì.

Venere favorevole al vostro segno vi consentirà di trovare la persona giusta. Dovrete cercare di agire con cautela per cercare di non farvi scappare le belle occasioni.

Toro: mercoledì e giovedì la Luna vi sarà favorevole e potrete passare degli ottimi momenti in compagnia del vostro partner. Chi non ha ancora una relazione potrebbe finalmente trovare la persona giusta. Domenica giornata un po' nervosa.

Gemelli: momenti di romanticismo e passione in questa giornata dal 3 al 9 giugno.

Per i nati sotto il vostro segno zodiacale questo sarà un momento molto positivo soprattutto in amore. Anche sul lavoro arriveranno belle opportunità che spetterà a voi saper cogliere.

Cancro: Venere smetterà di essere sul vostro segno e questo vi causerà un po' di agitazione. Non temete però, perchè la settimana riuscirà comunque ad essere molto intensa e piena di sorprese. Mercurio sfavorevole potrebbe crearvi qualche incomprensione sul lavoro.

Leone: Venere tornerà a sorridervi in questa settimana da lunedì 3 a domenica 9 giugno. Chi ha avuto problemi a livello sentimentale, riuscirà a recuperare la serenità perduta. Se avete chiuso da poco una relazione che non vi dava più soddisfazione, cercate di fare nuove conoscenze.

Vergine: la vostra vita di coppia sarà purtroppo messa a dura prova dalla presenza di Venere opposta al vostro segno. Chi ha una relazione con una persona poco incline al dialogo, potrebbe ritrovarsi in una situazione di disagio.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: per i nati sotto il segno della Bilancia arriveranno delle belle notizie. Venere si troverà in aspetto favorevole per voi e l'amore tornerà a sorridervi. Chi ha avuto qualche tensione con il partner, potrà adesso appianare ogni discussione.

Scorpione: purtroppo sul piano sentimentale l'ultimo periodo non è stato per nulla semplice. Nella settimana dal 3 al 9 giugno la situazione inizierà però a migliorare e riuscirete a trovare maggiore stabilità.

Attenzione alle prime giornate della settimana, ancora un po' complesse.

Sagittario: Marte sarà in opposizione sul vostro segno. Martedì e mercoledì potreste avere qualche discussione sul lavoro e tensioni piuttosto accese con il partner. Cercare di avere un dialogo con la persona che vi sta accanto e non fatevi prendere dall'ansia.

Capricorno: grande serenità per i nati sotto il vostro segno zodiacale. State vivendo un bel periodo a livello affettivo: la vita di coppia sembra essere al top ed anche il rapporto con la famiglia è idilliaco.

Qualche intoppo invece a livello professionale.

Acquario: questa settimana da lunedì 3 a domenica 9 giugno sarà parecchio complessa per i sentimenti. Ci sono dei dubbi sul vostro partner che non vi fanno vivere in maniera serena. Qualcuno potrebbe sentirsi giù di morale nel weekend.

Pesci: mercoledì e giovedì avrete Luna in opposizione e dovrete stare attenti a ciò che dite perchè potreste pentirvene in futuro. Se avete qualcosa da chiarire, al momento cercate di rimandare.