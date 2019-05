L'ultima settimana di maggio si prospetta piena di energia per l'Acquario, mentre il Sagittario potrebbe avvertire un po' di stanchezza. Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: il vostro segno sarà uno dei migliori nel corso della prossima settimana.

Venere in congiunzione vi porterà ad essere molto affascinanti e irresistibili agli occhi di chi vi sta intorno. Sul fronte lavorativo si presenteranno delle belle novità.

Toro: Luna favorevole vi porterà delle belle occasioni su tutti i fronti. Sabato e domenica potreste vivere delle emozioni indimenticabili. Per chi ha una storia d'amore da lungo tempo, potrebbe arrivare una svolta interessante.

Gemelli: la settimana da lunedì 27 maggio a domenica 2 giugno porterà delle belle sorprese per i Gemelli.

Ad inizio settimana qualcosa potrebbe andare storto, mentre le cose miglioreranno tra mercoledì e giovedì. In amore potreste fare nuovi incontri.

Cancro: le giornate di mercoledì e giovedì metteranno a dura prova la vostra pazienza. Venere e Mercurio saranno sfavorevoli e vi porteranno ad avere delle discussioni con il partner. A livello lavorativo potrebbe presentarsi qualche ostacolo in più, che cercherete di superare con facilità.

Leone: chi è single potrebbe fare degli incontri importanti nella parte centrale della settimana.

Nel week-end invece, potreste essere un po' giù di corda. Ottime notizie in arrivo in ambito professionale.

Vergine: per i nati sotto il vostro segno, la settimana dal 27 maggio al 2 giugno non inizierà al meglio. Mercurio sfavorevole potrebbe farvi sentire un po' giù di corda. Miglioramenti in arrivo nel week-end sul piano sentimentale.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: in questi giorni le cose potrebbero non andare come volete, ma è meglio che lasciate perdere senza insistere troppo.

Venere opposta vi porterà dei disguidi in ambito sentimentale. Mercoledì e giovedì dovrete cercare di evitare ogni discussione.

Scorpione: qualcuno potrebbe finalmente ricevere delle risposte che da tempo aspettava in questa settimana da lunedì 27 maggio a domenica 2 giugno. Sabato e domenica dovrete prestare più attenzione alla relazione di coppia, potrebbe capitare un acceso litigio.

Sagittario: l'opposizione di Marte vi farà sentire molto stanchi.

In molti si renderanno conto di aver fatto molti passi avanti in ambito lavorativo. In amore vi sentite molto più sicuri della vostra relazione sentimentale. Tra giovedì e venerdì potrebbe arrivare una bella conferma.

Capricorno: Mercurio e Venere saranno in posizione sfavorevole e le giornate centrali della settimana che va dal 27 maggio al 2 giugno, saranno particolarmente pesanti da affrontare. Se dovete affrontare un chiarimento, è meglio rimandare nel fine settimana.

Acquario: in questa settimana vi sentirete pieni di energia. Dovrete mettere ben a fuoco quello che realmente volete dalla vostra vita e agire di conseguenza. Nel fine settimana potreste avvertire un po' di stanchezza in più.

Pesci: Luna in congiunzione vi regalerà delle giornate molto fortunate. Un po' di stanchezza fisica si ripercuoterà sulle vostre giornate a causa dei diversi impegni lavorativi a cui dovrete adempiere.