Questo fine settimana si rivelerà positivo per molti segni zodiacali. Le previsioni astrologiche dettagliate indicano il modo per aggirare gli ostacoli e rincorrere l'amore. Di seguito l'Oroscopo del weekend segno per segno.

Buone sensazioni nell'oroscopo del weekend

Ariete: alcuni problemi derivanti da un Sole non più favorevole per voi si potrebbero presentare in famiglia nella giornata di sabato. Non isolatevi però, abbandonandovi ai ricordi e ai rimpianti, domenica la Luna si avvicinerà a voi e sarete più intuitivi.

Toro: venerdì sarà una giornata un po' tesa per via di una quadratura Luna-Urano che vi innervosirà e scatenerà una sorta di ribellione difficile da dominare. Domenica tutto vi apparirà in maniera più emotiva e profonda, ma non è detto che non vogliate cambiare direzione al vostro amore, se non risponderà alle vostre esigenze.

Gemelli: il Sole vi abbandonerà nella giornata di sabato e sarete più tranquilli nei confronti dei sentimenti, divenendo più pacati e meno alla ricerca di nuovi stimoli.

Vi rimane comunque un asso nella manica, Venere che nel vostro cielo riempirà la sfera affettiva di amore e di incontri sensazionali.

Cancro: molto emotivi per via dell'influsso lunare, sarete aperti a vivere la vostra storia amorosa con romanticismo, anche se poi sarete presi da insicurezze e sensi di colpa che vi renderanno piuttosto indecisi. Non sminuite le vostre capacità, Marte e Mercurio vi regalano costantemente una sferzata di energia utile per progredire.

Leone: venerdì la vostra sensibilità sarà alterata da un'opposizione lunare che vi renderà nervosi e vi scombussolerà la sfera affettiva. Anche se non lo darete a vedere, sarete a disagio nei confronti degli altri forse per via di un condizionamento che riemergerà dal passato e rivivrà prepotente in voi.

Vergine: questo fine settimana non sarà propizio per l'approfondimento dei sentimenti. Giove e Venere saranno in posizione di quadratura e renderanno le vostre relazioni amorose complicate. Cercate di non commettere imprudenze e prima di procedere all'azione vagliate tutte le possibilità.

Previsioni astrologiche fortunate dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: il Sole, entrando nel domicilio familiare del Cancro, sabato assumerà un aspetto di quadratura che vi renderà fragili e provati dal punto di vista psichico. Il sestile di un Giove fortunato in compenso vi beneficerà e sabato e domenica saranno giornate migliori per l'amore.

Scorpione: in particolare domenica sarete introversi per via di transiti planetari che vi chiudono in una riservatezza molto serrata e interiore.

Eccessivamente sensibili, non siate apatici nei confronti delle opportunità che si presenteranno lungo il vostro cammino.

Sagittario: l'ottimismo colorerà le giornate di questo weekend, tutte da vivere approfondendo l'amore in tutte le sfaccettature. Potreste decidere di organizzare un breve viaggio romantico e sarebbe davvero una brillante idea per voi Sagittario.

Capricorno: un'evidente incertezza, innescata dalla vicinanza dell'astro d'argento, ostacolerà ogni slancio amoroso, tanto che non saprete come dominare le correnti impetuose dei vostri sentimenti.

Attenzione però a non deprimervi, infatti un'eccessiva introspezione delle vostre emozioni potrebbe distaccarvi dagli altri.

Acquario: il trigono armonioso di Luna e Venere nelle giornate di venerdì e sabato vi renderà sensibili e affabili nei confronti degli altri. Positivi e molto fiduciosi nelle vostre capacità, approfondirete l'amore con slancio credendo in un futuro migliore.

Pesci: venerdì e sabato sarete molto simpatici per via dell'influsso lunare che dal domicilio dell'Acquario, vi aprirà in modo benefico alle amicizie. Domenica l'astro d'argento entrerà nella vostra casa astrologica e vi renderà più sensibili e chiusi in un isolamento proficuo per la riflessione.