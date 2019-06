Le previsioni astrologiche di venerdì offrono delle occasioni di spunto per approfondire l'amore e procedere verso la felicità sentimentale. Di seguito l'Oroscopo dell'amore per i single segno per segno.

Nuove emozioni nell'oroscopo dell'amore di venerdì

Ariete: i transiti planetari vi offrono un cambiamento benefico per l'amore. Una carica positiva vi investe e vi spinge a rivoluzionare con audacia la sfera affettiva. Mercurio, presente nel Cancro ancora per poco, vi priva di una comunicazione benefica per approfondire nuove conoscenze, ma presto l'astro mercuriano non sarà più sfavorevole.

Toro: una sorta di ribellione vi spinge a rispondere e prendere decisioni in maniera precipitosa. Sentite forte il bisogno di avviare un cambiamento, ma state intraprendendo una strada troppo selvaggia: che ne dite di approfondire le vostre sensazioni in maniera più consapevole?

Gemelli: una Luna propizia vi fa vivere i divertimenti con slancio e starete molto volentieri con gli amici, simpatizzando e apprezzando anche la buona tavola. Attenzione a non eccedere troppo con il cibo o rischierete di perdere una forma smagliante, utile per le conquiste amorose in arrivo.

Cancro: insoddisfatti, cercherete di dominare gli altri per primeggiare e accaparrarvi una parvenza di vittoria. Ma l'amore non accetta questi colpi bassi, dovrete riequilibrare prima di tutto la vostra rigidità, combinata a un'impulsività che vi rende irragionevoli. Solo allora potrete approcciarvi alle nuove storie con maggiore positività.

Leone: voi conquistatori dello zodiaco non siete proprio in forma e sentite forte l'influsso sfavorevole di una Luna che vi sfida a contenere sbalzi d'umore repentini.

Non tormentatevi ricordando alcune storie amorose che sono finite male.

Vergine: non siate troppo saccenti in gruppo, potreste dare l'impressione di sapere tutto e divenire insopportabili agli occhi degli altri e di una persona in particolare che dimostra interesse per voi. Giove in quadratura scatena questo atteggiamento, acuito anche da una Venere in posizione non molto favorevole per voi.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Venere e Sole in sinergia dal domicilio dei Gemelli vi rendono molto affascinanti e sentimentali.

E' il momento giusto per esprimere i vostri sentimenti alla persona amata, così comunicativi e ricchi di charme non sbaglierete un colpo in amore.

Scorpione: una quadratura di Luna e Urano si fa sentire da voi Scorpione e vi rende nervosi. Non siate troppo testardi e sbrigativi nei confronti dell'amore, potreste perdere dei punti a vostro favore per raggiungere la felicità amorosa.

Sagittario: l'influsso uraniano vi da una brusca scossa dal cielo astrologico del Toro e vi costringe ad aprire gli occhi.

Analizzando la vostra situazione amorosa e i vostri desideri, vi costringe a guardare la vostra sfera personale con maggiore realtà e noterete che siete troppo indecisi sul da farsi, in bilico tra il dinamismo e la sensibilità.

Capricorno: gli influssi di Plutone e Marte sono mal incanalati da voi per via di un'opposizione che si fa sentire a livello comportamentale e vi accorgerete di essere troppo insicuri nei confronti dell'approccio amoroso.

Ironici e scettici nei confronti delle nuove storie, con questo atteggiamento non riuscirete a fare volare i sentimenti.

Acquario: una spiccata apertura mentale garantitavi dalla Luna ospite del vostro cielo vi spinge ad approfondire i rapporti amorosi. Sarete molto frivoli e frizzanti nei confronti delle opportunità amorose, che non mancheranno grazie a una Venere in posizione favorevole.

Pesci: Nettuno in trigono rende la vostra mente territorio fertile per l'immaginazione e potreste scambiare il sogno con la realtà. In compenso però, riuscirete a essere molto intuitivi nei confronti dell'amore, capendo i bisogni di chi vi sta di fronte prima che questi li manifestino.