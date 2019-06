Le sensazioni amorose appaiono spesso confuse. L'Oroscopo di mercoledì, basandosi sullo studio degli astri, traccia un percorso da seguire per sprigionare forze nuove. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Benessere e opportunità nell'oroscopo di mercoledì

Ariete: scoprirete sensazioni nuove e travolgenti. Alcuni di voi potrebbero scoprire di essersi innamorati di un amico/amica, allora ben venga, significa che il vostro magnetismo ha prodotto i suoi effetti.

Attenzione ad alcuni attriti in ambito lavorativo.

Toro: la comunicazione con gli altri diventa più aperta grazie a un Mercurio favorevole, che incrociando le sue energie con Urano vi regala il desiderio di esperienze sempre nuove. Molto elastici nei confronti delle novità, riuscirete a plasmarvi a nuove idee, mettendole in pratica sul lavoro. In amore, bando alla monotonia.

Gemelli: Giove appare un po' caotico nei vostri confronti poiché in opposizione, ma viene smorzato da un trigono lunare a voi favorevole, che rende i rapporti amorosi più sereni ed equilibrati.

L'oroscopo di domani 12 giugno.

Sul lavoro, concluderete buone trattative, attenzione solo a non lasciarvi andare a spese eccessive.

Cancro: Marte e Mercurio a braccetto nel vostro segno uniscono le loro energie positive, contrastando Plutone e Saturno in opposizione. E' una vera e propria battaglia stellare, con la Luna in quadratura che vi rende anche più sensibili e nervosi soprattutto nei confronti dell'amore. Attenzione che questo stress accumulato potrebbe ripercuotersi anche sul lavoro.

Leone: molto gelosi nei confronti del partner, vorrete sapere tutte le sue attività e i suoi impegni. Avete bisogno di conferme, ma cercatele dentro di voi piuttosto che negli altri. In ambito lavorativo, riuscirete a concludere progetti redditizi.

Vergine: più metodici e razionali, sarete molto realistici e concreti nei confronti dell'amore. Avete abbandonato un certo istinto a sognare a occhi aperti, fantasticando su storie sentimentali prive di concretizzazione. Adesso è il momento di agire con pazienza e razionalità. Sono previsti successi lavorativi per voi Vergine.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: il nuovo vi spaventa ma puntate sulle vostre capacità relazionali e sul transito venusiano e lunare favorevole che comunque rendono le sensazioni più stabili e serene. Tutto andrà per il meglio ma dovrete crederci. Sul lavoro, avvertirete una certa stanchezza che non vi fa rendere come vorreste.

Scorpione: riceverete dei messaggi ricchi di patos da una persona speciale che è lontana. L'amore si trasforma in qualcosa di più intenso ed equilibrato e per un po' accantonerete quella gelosia che vi è amica.

In ambito lavorativo, saranno favoriti i viaggi di affari.

Sagittario: siete piuttosto irresponsabili nei confronti delle situazioni amorose, forse perché inseguite un sogno difficile da concretizzarsi o per il desiderio di ottenere sempre il massimo dai sentimenti. Che ne dite di catapultarvi nel presente e apprezzare un Giove che comunque vi elargisce fortuna?

Capricorno: un po' troppo rigidi con voi stessi e con gli altri per via di un influsso saturniano e plutoniano, potreste accarezzare l'idea di lasciarvi andare a sensazioni nuove in amore e affrontare il lavoro delegandolo solo alle ore prestabilite, evitando degli straordinari che potrebbero stressarvi.

Acquario: una Luna in trigono dal cielo astrologico della Bilancia punta un riflettore sulle vostre qualità positive, vi sentirete più sicuri delle vostre capacità, tutte da investire in amore e nel lavoro per ottenere ottimi risultati.

Pesci: il vostro mare è agitato con Nettuno nel segno che sprigiona una vera e propria tempesta emotiva. La passione è alle stelle e la corrente vi trascina verso nuovi orizzonti amorosi, tutti da scoprire passo dopo passo. Sono previste buone notizie in ambito lavorativo.