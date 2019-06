Una Luna in Sagittario incrocia i suoi influssi con gli altri astri, proponendo una nuova armonia e un maggiore equilibrio nelle previsioni astrali segno per segno. Di seguito l'Oroscopo di giovedì.

Influssi planetari fortunati nell'oroscopo di giovedì

Ariete: non siate troppo critici sul lavoro e non fuggite evitando di fronteggiare le difficoltà. Anzi, non esitate e saltate gli ostacoli con coraggio e fiducia in voi stessi. Buoni i rapporti amorosi con Venere in sestile.

Pubblicità

Pubblicità

Toro: visto che il vostro segno governa gli interessi economici, con Urano in domicilio si presenteranno per voi delle rivoluzioni finanziare che vi guadagnare di più. Sarà il vostro spirito creativo e innovativo a trovare la soluzione giusta al momento giusto. In amore, lo stesso atteggiamento rivoluzionario segnerà importanti cambiamenti nella vostra sfera sentimentale.

Gemelli: se in ambito lavorativo tutto scorre senza infamia e senza lode, in amore una Venere in aspetto molto favorevole promette bene per gli affetti.

Una sorpresa arriverà in tarda serata e vi scalderà il cuore.

Cancro: Mercurio nel vostro cielo astrologico smorza un tantino la vicinanza dell'astro venusiano rendendo l'amore un po' 'snob'. Marte nel segno vi renderà molto lesti nel prendere l'iniziativa in campo professionale, attuando le vostre idee senza troppi tentennamenti.

Leone: è un periodo turbolento per l'amore e anche Urano emana i suoi influssi cercando di capovolgere una situazione già precaria.

Pubblicità

In ambito lavorativo puntate su una buona intuizione.

Vergine: attingete alla vostra creatività per cacciare fuori il meglio di voi e passare all'azione in amore, supportando le avversità e concretizzando un cambiamento repentino. Attenzione a non lasciarvi prendere la mano da spese eccessive.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: il vostro cielo astrologico è distensivo e vi spinge a vivere l'amore e gli affetti con profondità d'animo.

Le nubi si diradano e le situazioni amorose appaiono più chiare. Sul lavoro, alcune situazioni in via di sviluppo presto si sbloccheranno.

Scorpione: nuove possibilità di guadagno si affacciano nel vostro orizzonte lavorativo e vi accorgerete che i vostri sacrifici saranno premiati. In amore, potrebbe ritornare un vostro ex a scombussolare il vostro equilibrio sentimentale.

Sagittario: più comprensivi nei confronti del partner, vivrete le sensazioni amorose in modo più sereno.

Pubblicità

In ambito lavorativo, le stelle vi fanno intrecciare dei rapporti collaborativi fruttuosi per gli affari.

Capricorno: il vostro cuore così carico di emozioni lunari viene colpito dalla freddezza saturniana ed è costretto a farne i conti. Alcuni condizionamenti infantili riaffioreranno prepotenti e dovrete smaltirli con coraggio per andare avanti con maggiore maturità. In amore, cercate di esprimere le vostre sensazioni con maggiore slancio e sul lavoro apritevi a una collaborazione con i colleghi.

Pubblicità

Acquario: la Luna entrerà ad illuminare il vostro cielo. Ciò significa che vi elargirà grandi novità affettive e migliorerà le relazioni sociali e lavorative. Proprio in ambito professionale vi occorre ancora un po' di pazienza per smaltire a dovere una mole di lavoro che vi stressa.

Pesci: la vostra immaginazione in ambito amoroso è molto fervida e vi distrae da una realtà che è proprio davanti ai vostri occhi. Attenzione che tutte queste aspettative potrebbero poi rivelarsi irraggiungibili e potreste rimanere delusi. Buono il lavoro, ma richiede maggiore concentrazione da parte vostra.