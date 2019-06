La Luna passa nel cielo astrologico dell'Acquario e trasmette a ciascun segno zodiacale energia positiva e amichevole, tutta da dedicare alle relazioni a due. Le previsioni astrali diventano più positive e sferzanti di energia nell'Oroscopo dell'amore di coppia di venerdì.

Sensazioni lunari nell'oroscopo dell'amore dall'Ariete alla Vergine

Ariete: l'influsso lunare si fa sentire anche da voi e partendo dal domicilio astrologico dell'Acquario vi lambisce in maniera positiva.

Pubblicità

Pubblicità

Puntate su un dialogo più aperto e costruttivo con il partner, vincendo alcune insicurezze nell'esposizione dei sentimenti.

Toro: potreste cadere vittima di improvvisi litigi tra amici, in particolar modo con un'amica che cercherà di creare attriti nella vostra coppia. Attenzione quindi a una quadratura di Urano e Luna che preannuncia seri problemi in coppia.

Gemelli: cordiali e molto affettuosi con il partner, sarete ricambiati con calore. Luna e Venere in trigono rendono l'amore molto pacato, ma non per questo meno passionale.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

I transiti planetari segnano un momento propizio per approfondire i sentimenti, Sole nel vostro cielo illumina il vostro io illustrandovi cosa desiderate dalla coppia.

Cancro: un atteggiamento non del tutto ragionevole in coppia viene avviato da un'opposizione di Marte con Saturno che vi rende impulsivi e a tratti rigidi. Forse siete troppo pretenziosi nei confronti di voi stessi e scaricate questa vostra insicurezza in coppia.

Leone: una Luna in dissonanza si fa sentire da voi amici del Leone e crea un certo distacco emotivo in coppia.

Pubblicità

Al tempo stesso eccentrici e insofferenti, il vostro umore altalenante non sempre sarà capito dal partner che potrebbe disapprovare il vostro comportamento.

Vergine: lo spostamento lunare dal Capricorno all'Acquario crea uno scenario tutto nuovo per la vostra sfera amorosa e vi invita a lavorare su qualche blocco emotivo, forse sprigionato da qualche problema che minaccia la felicità di coppia.

Buone novità nelle previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: una tenerezza nuova in coppia vi viene elargita dagli influssi positivi di Sole e Venere, che dal cielo dei Gemelli, rendono il rapporto di coppia molto romantico.

Piuttosto che gettarvi con intraprendenza e a capofitto nella storia amorosa, preferirete e apprezzerete molto la tranquillità di coppia.

Scorpione: un Urano indifferente alle emozioni si sporge nella vostra vita, poiché in quadratura, rendendo il modo d'amare di una Luna emotiva più indeciso. L'immaginazione è grande con Nettuno in trigono e potenzia in particolar modo la scrittura, quindi potreste scrivere un pensiero romantico al vostro partner.

Pubblicità

Sagittario: un'irrequietezza emotiva, sprigionata da una Luna non molto favorevole, vi spinge a ribellarvi in coppia ma questa voglia di cambiare viene male interpretata e applicata da voi in modo irrazionale, manifestandosi con un rifiuto delle responsabilità e dei doveri coniugali.

Capricorno: non cercate a tutti i costi di prevalere in coppia, cercando di dominare il partner e prendendo posizione su tutto. Saturno nel vostro segno non accetta questo ruolo freddo e crudele che vi viene imposto da un'opposizione marziana, quindi cercate di ridimensionarvi comprendendo a fondo le vostre volontà.

Pubblicità

Acquario: in coppia cercherete sempre di movimentare il rapporto di coppia, attingendo a uno spirito eccentrico conferitovi dalla Luna in domicilio. Sarte molto propensi a dialogare con il partner, trovando un punto di incontro nella relazione a due.

Pesci: molto comunicativi con Nettuno che interferisce benevolmente con Marte, riuscirete a immedesimarvi nello stato d'animo del partner, anticipando gli eventi e senza avere bisogno di una spiegazione da parte sua. Sarete molto intuitivi nei confronti dell'amore.