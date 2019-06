L'Oroscopo di lunedì promette maggiori sicurezze sia in ambito lavorativo che in amore, aiutando ciascun segno zodiacale a progredire per concretizzare il presente e costruire un futuro migliore. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

L'oroscopo di lunedì

Ariete: in ambito lavorativo vi accorgerete che non potrete fare progetti di lunga data perché tutto muta in modo improvviso. Buono l'amore con Venere in sestile, anche se alcune vostre idee non saranno sostenute dal partner.

Toro: Nettuno e Urano sprigionano una combinazione planetaria fuori dal comune e vi catapultano in un mondo che risulta un miscuglio di spiritualità e materialismo. Siete combattuti se confermare il vostro attaccamento alle cose materiali o seguire un idealismo tutto vostro. In ambito lavorativo, seguirete con successo una collaborazione di gruppo.

Gemelli: il vostro bisogno di affetto è grande e se siete in coppia, rischierete di soffocare il partner con tutta questa possessività.

Ciò è dovuto a un transito poco armonico di Luna e Venere in quadratura che vi consiglia anche di investire maggiore concretezza nel lavoro.

Cancro: il vostro livello energetico è alto e lo spirito d'iniziativa non vi manca di certo. Imporrete i vostri pensieri con decisione, sia in amore che in ambito professionale, attenzione solo a non lasciarvi prendere da una certa superficialità che non vi fa concludere le cose.

Leone: i rapporti amorosi si fanno più profondi con Venere in sestile.

Proprio quando non ve lo immaginerete, tutto filerà per il verso giusto in modo imprevedibile. Urano è maestro nel ribaltare le situazioni con un tempismo tutto suo.

Vergine: la vostra voglia di creatività vi spinge a distinguervi dalla massa e i vostri comportamenti molto originali non sempre sono capiti dagli altri. Anche se non mancheranno le critiche, soprattutto lavorative, siate sempre fedeli al vostro modo di essere e proseguite il vostro cammino consapevole. Sarete valorizzati in futuro.

Previsioni astrologiche approfondite dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: attenzione a ciò che dite in ambito lavorativo, le vostre parole potrebbero essere travisate per via di una combinazione Mercurio-Saturno che scatena comunicazioni difficili. Chiarite meglio i progetti e usufruite di una conversazione più chiara in ambito affettivo, eviterete così disguidi pericolosi.

Scorpione: l'impulsività marziana si miscela alla sensibilità lunare sprigionando un'energia che confonde la vostra serenità interiore.

Siete combattuti se inseguire questo dinamismo o adagiarvi nel vostro desiderio di tranquillità. A voi la scelta.

Sagittario: una Luna in quadratura risulta alquanto pesante per voi amici del Sagittario e vi rende molto fantasiosi, come catapultati in un mondo immaginario. Che ne dite di ritrovare maggiore concretezza, benefica sia nel lavoro che in amore?

Capricorno: Saturno e Luna incrociano le loro energie e vi rendono molto riflessivi. Anche se amerete stare soli con voi stessi, non è detto che siate depressi, la vostra è solo una voglia di frequentare persone serie che intraprendano discorsi eloquenti.

Buono il lavoro.

Acquario: anche se Venere è in posizione favorevole, tuttavia l'astro dell'amore vi spinge a chiarire le vostre sensazioni con il partner o a superare un disagio negativo per voi single. Questo sarà un periodo costruttivo per i sentimenti, tutti da revisionare per raggiungere la felicità. Ottimi i rapporti lavorativi.

Pesci: Luna e Marte in trigono vi conferiscono il coraggio di prendere l'iniziativa e di esporre le vostre idee con decisione. E' il momento giusto per assumere mansioni direttive, accattivandovi le persone con il vostro magnetismo. In amore, attenzione a non confondere il sogno con la realtà.