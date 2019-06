Una splendida Luna in Toro punta un raggio luminoso sui sentimenti di ciascun simbolo zodiacale in coppia, esortando ogni segno ad approfondire le sensazioni in modo nuovo e imprevedibile. Le previsioni astrali di venerdì seguono una scia intuitiva che solo l'Oroscopo dell'amore di coppia sa regalare.

Sensazioni profonde nell'oroscopo dell'amore di venerdì

Ariete: molto irruenti e passionali come al solito, sarete anche frettolosi nel vivere le sensazioni inerenti la coppia.

Calmatevi quindi e approfondite gli avvenimenti con serenità, assaporando le emozioni di coppia attimo dopo attimo.

Toro: la solita routine di coppia sarà scossa dall'entrata della Luna nel vostro cielo che in sinergia con Urano, scatena cambiamenti improvvisi, frutto di tumulti emotivi che vi faranno cambiare le abitudini. In piena sintonia con il partner, cercate di non essere però eccessivamente impulsivi.

Gemelli: i vostri sentimenti emanano calore e il partner sarà felice di stare con voi.

Questa carica sentimentale è il frutto di un'influenza lunare che concretizza la relazione a due, garantendo serenità e amore.

Cancro: Sole e Luna in sestile garantiscono emozioni piacevoli in coppia e una nuova sensazione di benessere che vi fa affrontare la relazione in modo nuovo e senza sforzi. Il partner si sentirà a proprio agio con voi proprio perché siete in piena sintonia con i vostri sentimenti.

Leone: l'entrata di Mercurio nel vostro cielo astrologico vi apre a un colloquio costruttivo con il partner, frutto di una vostra maggiore sintonia nei confronti dei sentimenti.

Avete voglia di approfondire l'amore in modo sereno, che ne dite allora di prendervi un giorno di ferie e dedicarlo al partner e a voi stessi?

Vergine: avete voglia di assaporare la vita di coppia in maniera diversa, evitando di cristallizzare le emozioni e seguendo alcune espressioni sentimentali che cambiano le abitudini della relazione. Affronterete gli imprevisti con maggiore fiducia in voi stessi e una nuova vitalità pervaderà la coppia.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: molto protettivi nei confronti del partner, sarete comprensivi e pieni di premure in coppia.

Uno slancio quasi compassionevole vi spinge a dimostrare il vostro interessamento per l'amato/a offrendogli servigi e risolvendo eventuali problemi con una spiccata intuizione.

Scorpione: con la Luna in opposizione, il vostro amore diventa misterioso e magnetico. Cercate di non innervosirvi se le entrate finanziarie non sono delle migliori, ciò non deve intaccare la vostra serenità di coppia.

Sagittario: non lasciatevi coinvolgere eccessivamente dalla relazione di coppia poiché potreste mancare di autocontrollo.

Date il giusto spazio al partner, ma pensate anche a soddisfare i vostri bisogni personali e interiori.

Capricorno: una visione più realistica della vita vi conferisce una nuova sicurezza in voi stessi, utile per progredire in coppia. Saturno in trigono a Luna vi garantisce una maggiore apertura al colloquio, quindi approfondite i vari aspetti della relazione con il partner, ciò sarà benefico per il benessere della coppia.

Acquario: Venere vi apre all'amore di coppia in modo romantico, ma un umore altalenante che passa da una gioia irrefrenabile a vere e proprie turbe nervose scombussola parecchio la relazione a due.

Che ne dite di approfondire il vostro stato d'animo, magari parlandone di più?

Pesci: molto eccentrici in coppia per via dell'influsso lunare dal domicilio del Toro, cercherete di rivoluzionare l'amore di coppia in maniera positiva, andando controcorrente in modo alquanto originale. Le vostre potenzialità amorose sono formidabili, quindi sfruttatele al meglio.