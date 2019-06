Mercurio entra nel domicilio astrologico del Leone e porta una grande apertura mentale, riassunta nelle previsioni astrali segno per segno. Nuove opportunità si preannunciano sia in ambito lavorativo che in amore e sono tutte da approfondire nell'Oroscopo di venerdì.

Previsioni astrali dall'Ariete alla Vergine

Ariete: l'energia lunare dal domicilio adiacente al vostro vi mette una fretta che si trasforma in un atteggiamento insofferente nei confronti dei progetti da concretizzare.

Adottate una strategia più diplomatica, sia in amore che in ambito lavorativo, solo così riuscirete a ottenere successo in entrambe le sfere vitali.

Toro: la posizione favorevole della Luna vi beneficia e trovandosi in esaltazione nel vostro cielo favorisce i guadagni. In ambito lavorativo il vostro savoir-faire vi farà concludere trattative redditizie. In amore, attenzione a non essere troppo volubili.

Gemelli: fate in modo che il vostro comportamento non sia eccessivamente impulsivo e tenete a bada una voglia di bruciare le tappe, un desiderio irruente di concretizzare tutto e subito che potrebbe giocare a vostro sfavore sia in amore che in ambito lavorativo.

Cancro: il vostro bisogno di concretizzare i vostri sogni è grande ma analizzate bene la situazione prima di decidere il da farsi, potreste commettere degli errori di valutazione sul lavoro. In amore, approfittate di questo periodo di ricchezza interiore.

Leone: le vostre relazioni amorose avranno successo poiché sostenute da un Mercurio aitante nel vostro cielo astrologico. Una grande apertura mentale vi beneficia anche la sfera lavorativa, quindi pronti a passare all'azione e a concretizzare i progetti da tempo accantonati.

Vergine: l'entrata della Luna nella casa astrologica seconda vi conferisce una spiccata intuizione utile sia per l'approfondimento delle sensazioni amorose che in ambito lavorativo. Proprio in campo professionale sarete maggiormente diplomatici e brillanti.

Astri e oroscopo di venerdì dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: gli aspetti planetari vi fanno stringere accordi lavorativi brillanti e una collaborazione con i colleghi sarà fruttuosa e utile per incrementare i guadagni.

In ambito affettivo, cercate di conciliare le vostre priorità con quelle della persona amata.

Scorpione: Luna e Urano sono in opposizione rispetto al vostro cielo e potrebbero scatenare delle tensioni e dei nervosismi che si ripercuotono sulle vostre capacità intellettive. In ambito lavorativo potreste apparire deconcentrati e in amore quest'influsso vi rende di umore altalenante.

Sagittario: anche se c'è qualche impegno che proprio vi infastidisce, cercate di svolgerlo con maggiore leggerezza.

Dovete assumervi le vostre responsabilità e fare chiarezza in voi stessi, solo in questo modo riuscirete a mantenere le promesse fatte e a elargire amore a chi veramente lo merita.

Capricorno: il vostro senso di responsabilità è portato a livelli estremi e prometterete più di ciò che è nelle vostre possibilità. Attenzione a non stressarvi per mantenere queste promesse, disperdendo energie preziose solo per ottenere l'approvazione altrui.

Acquario: cercate di svolgere il vostro lavoro con maggiore concentrazione e non promettete la realizzazione di alcuni progetti che poi non riuscite a mantenere.

In amore non siate superficiali e non bluffate, altrimenti sarete scoperti.

Pesci: il vostro senso degli affari è marcato con la Luna che illumina la vostra sfera lavorativa. Sarete molto efficienti soprattutto nelle attività che richiedono sensibilità e immaginazione. In amore, migliorate il modo di interagire con il partner.