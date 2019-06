L'Oroscopo dell'amore single interpreta le combinazioni astrali in modo approfondito e sorprendente, aprendo un varco verso la felicità amorosa. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

L'oroscopo dell'amore di lunedì

Ariete: molto energici per via del transito Plutone-Marte, dovrete fare molta attenzione a evitare delle tensioni nei confronti delle nuove sensazioni amorose. Il vostro vigore è alle stelle ma dovrete stare attenti a non scavalcare qualcun altro in modo selvaggio, senza scrupoli pur di raggiungere gli obiettivi amorosi prestabiliti.

Toro: sono previsti incontri per voi amici del Toro e saranno affascinanti, fantasiosi e magnetici per via di un influsso lunare dal domicilio dei Pesci. La vicinanza di Venere si fa sentire e vi rende più aperti alle nuove storie amorose, smussando la vostra voglia di indipendenza.

Gemelli: il vostro atteggiamento nei confronti dell'amore è alquanto altalenante con una Luna in quadratura che vi rende molto pigri o eccessivamente sensuali. Non pensate che non meritiate una felicità amorosa che presto giungerà, basta solo che crediate maggiormente in voi stessi.

Cancro: Marte scattante nel vostro cielo dimezzerà le vostre incertezze grazie a un'energia pacata e fortunata di Giove, dal domicilio astrologico del Sagittario. Questa combinazione astrologica vi renderà più audaci nei confronti delle conquiste amorose e potrete contare anche su un Sole benefico che illumina i vostri sentimenti.

Leone: finché non riuscirete a dimostrare il vostro interessamento a una persona che vi ha rapito il cuore, non sarete in pace e vi sentirete quasi a disagio.

Contate di più sulle vostre forze e convincetevi che siete meritevoli di essere amati.

Vergine: una Venere in posizione non molto favorevole quasi vi sfida ad affrontare con decisione le nuove storie che si presenteranno lungo il vostro cammino amoroso. Saturno in sinergia con Urano vi conferiscono grande forza di volontà, logica e carisma utili per concretizzare i vostri sogni amorosi.

Buone sorprese nelle previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: alcuni di voi Bilancia single si sentono oppressi in famiglia e penseranno che con il matrimonio questa sottomissione finirà.

Non siate così leggeri nei confronti dei sentimenti, ma vagliate bene le occasioni amorose che si presenteranno prima di decidere di fare il grande passo. Nel frattempo, che ne dite di cambiare look?

Scorpione: in armonia con voi stessi, sarete anche più aperti ad approfondire le sensazioni amorose con gli altri. Molto armoniosi e comprensivi, selezionerete bene un probabile futuro partner, valutandolo non solo con il cuore ma anche con la mente.

Sagittario: non scoraggiatevi se ultimamente l'amore non è andato nel verso giusto, quello che desideravate si concretizzasse come voi volevate. Dovrete essere più tenaci nell'intraprendere una lotta amorosa sfoderando tutte le armi seduttive che avete a disposizione.

Capricorno: cercate di vincere un'eccessiva pigrizia e adattate i vostri pensieri alla velocità che stanno prendendo i vostri sentimenti. La vostra sfera affettiva è in ripresa, ma dovrete attingere a una spiccata apertura mentale per cogliere al volo le situazioni che presto si presenteranno.

Acquario: anche se in un primo momento non vi sembrerà importante, dovrete imparare a lavorare maggiormente sulla vostra autostima. In questo modo sarete più fiduciosi in voi stessi e vi approccerete meglio ai nuovi amori, con maggiore fiducia in voi e negli altri.

Pesci: i vostri contatti amorosi saranno ostacolati da una congiunzione lunare con Nettuno che vi rende emotivi. Attenzione a non oltrepassare la soglia del buon senso, desiderando di concretizzare a tutti i costi i vostri sogni amorosi e velocizzando i tempi.