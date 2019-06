L'ultima settimana del mese sta per prendere il via, cosa aspettarsi da queste giornate conclusive di giugno? Sarà un momento positivo per i Pesci, che durante le giornate di lunedì e martedì potranno fare affidamento sulla Luna nel segno. Anche il Leone, dopo un inizio faticoso, si prepara ad accogliere Mercurio a partire da venerdì 28, favorendo la strada a nuove opportunità lavorative. Sottotono la Vergine, soprattutto dal punto di vista fisico. Ecco di seguito l'Oroscopo su amore, lavoro e salute da lunedì 24 a domenica 30 giugno 2019 per tutti i segni.

Oroscopo della settimana, dal 24 al 30 giugno 2019, segno per segno

Ariete: inizio settimana faticosa per il segno a causa degli influssi della Luna che vi metterà di cattivo umore. Vi sentirete nervosi e particolarmente irritabili, dei contrasti potrebbero nascere all’interno dell’ambito lavorativo e in amore. Da mercoledì si recupera alla grande, vi sentirete positivi ed ottimisti, i rapporti interpersonali ne trarranno vantaggio.

Toro: durante le giornate iniziali di quest'ultima settimana del mese di giugno, il Toro si dedicherà completamente ai sentimenti, vi sentirete romantici e passionali.

Nelle giornate centrali invece vi focalizzerete maggiormente sulla risoluzione di alcune problematiche createsi all’interno dell’ambito lavorativo. Fine settimana positivo grazie agli influssi della Luna nel segno.

Gemelli: la giornata di lunedì 24 e martedì 25 giugno si riveleranno abbastanza sottotono per il segno. Qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie ed accusare lievi malesseri fisici. Nelle giornate centrali della settimana invece si recupera al meglio, le energie non mancano così come anche la voglia di fare.

Weekend di relax, la Luna nel segno vi farà prediligere dei momenti di solitudine in cui fare un po’ di sana introspezione.

Cancro: settimana decisamente positiva per quanto riguarda la sfera sentimentale, gli influssi della Luna vi renderanno romantici e vi apriranno la strada ad interessanti opportunità. Chi vive in coppia potrebbe fare dei progetti per il futuro o organizzare un viaggio per l’estate. I single invece potranno fare incontri interessanti.

Non è inoltre da escludere la possibilità di un ritorno di fiamma, in tal caso sarà bene prestare molta attenzione. Bene la sfera lavorativa.

Leone: l’ultima settimana del mese di giugno si rivelerà positiva per il segno, vivrete delle giornate tranquille e potrete inoltre notare un recupero per quanto riguarda il fisico. A partire dalla giornata di venerdì 28 giugno l’ingresso di Mercurio nel segno vi renderà determinati e ambiziosi sul lavoro, potrebbero nascere importanti opportunità.

Serenità in amore.

Vergine: la settimana inizia in maniera stressante per il segno, gli influssi della Luna infatti creeranno delle agitazioni all’interno dell’ambito lavorativo. Al contrario più serene si riveleranno le giornate centrali di questa ultima settimana di giugno. Il consiglio degli astri tuttavia è quello di evitare gli sforzi e i contrasti anche in amore. Concedetevi un po' di riposo.

Bilancia: inizio settimana abbastanza sottotono, gli influssi negativi della Luna vi spingeranno a strafare in ambito lavorativo, procurandovi stress e nervosismo.

Si recupera a partire da venerdì quando Mercurio in Leone vi renderà sereni e spensierati, potrete dunque trascorrere un fine settimana divertente, in cui non mancheranno le occasioni di fare nuovi incontri.

Scorpione: le prime giornate della nuova settimana si riveleranno vantaggiose per il segno, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti. L’amore occuperà un ruolo centrale, ci sarà complicità all’interno dei rapporti di coppia, mentre i single avranno l’opportunità di fare incontri importanti per il futuro. Durante il fine settimana invece potreste accumulare un po’ di tensione. Qualcuno potrebbe inoltre accusare dei malesseri fisici a gambe e schiena. Meglio concedersi un po’ di sano riposo.

Sagittario: durante le giornate iniziali di questa nuova e ultima settimana di giugno gli influssi della Luna in Pesci vi metteranno di cattivo umore, vi sentirete e malinconici e nervosi. A partire dalla giornata di giovedì però potrete recuperare, il mese di giugno si concluderà in maniera positiva per quanto riguarda gli affari e le situazioni di carattere sentimentale. Non avete nulla da temere!

Capricorno: mentre le prime giornate della nuova settimana vi vedranno tranquilli e rilassati, durante le giornate di giovedì e venerdì vi sentirete alquanto nervosi e polemici. Dei contrasti potrebbero dunque nascere all’interno della sfera sentimentale, in famiglia o all’interno dell’ambito lavorativo. Durante le giornate centrali della settimana però potrete recuperare il buon umore e risolvere alcune problematiche nate durante le giornate precedenti.

Acquario: la prima metà della settimana si rivelerà piuttosto monotona per il segno. Da giovedì invece vi sentirete in gran forma, le energie non mancheranno e soprattutto all’interno dell’ambito lavorativo potrete avere delle belle intuizioni. Siate cauti in amore, per preservare la ritrovata serenità occorrerà tutta la vostra pazienza.

Pesci: durante le giornate di lunedì e martedì gli influssi della Luna vi sproneranno a riguardare alcune decisioni prese nei giorni precedenti, dopo un po’ di autoanalisi vi sentirete pronti e sicuri a riprendere in mano le redini della vostra vita. Sarà una settimana vantaggiosa in ambito lavorativo, qualcuno potrebbe concludere una vendita redditizia o iniziare un nuovo progetto. Il weekend invece sarà interamente da dedicare al partner e alla famiglia.