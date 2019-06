L'Oroscopo dell'amore single di martedì offre buone novità a Gemelli, Acquario, Ariete, Leone, Bilancia e Pesci. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Nuove sorprese nell'oroscopo dell'amore di martedì

Ariete: una certa esitazione vi bracca come in una morsa, precludendovi alcune possibilità amorose interessanti. Il desiderio di avviare un rapporto amoroso e di uscire dalla famiglia d'origine è evidente, dovrete quindi vincere una timidezza che è il frutto della vostra insicurezza.

Toro: un nuovo stimolo vi viene conferito dalla posizione astrologica del Sole in sestile rispetto al vostro cielo. Sarete molto aperti a vivere le nuove occasioni amorose con maggiore slancio e con un pizzico di egocentrismo che non guasta mai.

Gemelli: Venere nel vostro segno, in sinergia con Mercurio nel domicilio adiacente, vi apre alle nuove opportunità amorose con slancio, ma dovrete impegnarvi intrecciando una comunicazione più approfondita, magari cercando nuovi contatti che potrebbero diventare conoscenze interessanti.

Cancro: un sovraffollamento planetario nella vostra casa astrologica, quella della famiglia, spinge gli affetti alle stelle e vi promette il raggiungimento dei progetti amorosi. Adesso che siete più fiduciosi in voi stessi, potrete aprirvi ai sentimenti con maggiore chiarezza e determinazione.

Leone: Mercurio entrerà nel vostro segno, producendo interessanti ed entusiasmanti occasioni amorose. Presto arriveranno buone notizie che faranno volare i sentimenti alle stelle, spazzando via le nubi che fino ad ora hanno offuscato il vostro cielo.

Vergine: almeno il Sole non è più in quadratura per voi amici della Vergine e potrete iniziare a rinforzare il vostro rapporto affettivo, valorizzando la relazione a due. Giove in quadratura crea qualche resistenza che si manifesta soprattutto nei nuovi rapporti, occorrerà tutta la forza di volontà di cui siete muniti per superare queste avversità.

Buone opportunità nelle previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: un'energia nuova vi spinge a uscire fuori dalla solita routine, a cambiare un atteggiamento standardizzato e pigro che avete assunto forse per paura di fallire nelle nuove storie.

Che ne dite di prepararvi ad aprire il vostro cuore alle infinite possibilità che vi aspettano?

Scorpione: la Luna è in posizione favorevole rispetto al vostro cielo e vi rende molto magnetici e ricchi di fascino. Sentite forte il desiderio di stare bene prima di tutto con voi stessi, evitando inutili nervosismi e abbandonando le arrabbiature che vi limitano in ambito affettivo. Questo atteggiamento sarà proficuo per i nuovi amori.

Sagittario: l'opposizione dell'astro venusiano si fa sentire in coppia e crea qualche attrito.

Tra un po' Mercurio passerà in posizione favorevole e potrete attingere a una comunicazione più diretta e costruttiva con il partner.

Capricorno: un Sole in opposizione non riesce a illuminare a dovere il vostro cielo e vi rende troppo orgogliosi nei confronti dei nuovi amori. Sentirete forse l'esigenza di mettervi eccessivamente in mostra, quando invece dovreste aprirvi ai sentimenti con maggiore empatia.

Acquario: un magnetismo fuori dal comune catturerà una 'preda amorosa' come una calamita e i vostri modi simpatici e garbati completeranno il tutto, avviando nuove storie sentimentali romantiche.

Apritevi all'amore con slancio, voi sapete come raggiungere il vostro traguardo amoroso.

Pesci: con la Luna nel segno che incrocia le sue energie con Nettuno, non vi interesseranno le relazioni superficiali, sentirete il bisogno di una storia vera e stabile. Energie nascoste e misteriose operano nel vostro inconscio, ma il bisogno di un cambiamento consapevole viene ostacolato da una quadratura di Venere alquanto capricciosa.