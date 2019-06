Giovedì 27 giugno troviamo Marte, il Sole e il Nodo Lunare nel segno del Cancro mentre Venere sarà in Gemelli. Plutone e Saturno permarranno in Sagittario come Giove nel Sagittario e Nettuno nel segno dei Pesci. Mercurio viaggerà dal segno del Cancro a quello del Leone mentre Urano continuerà il suo moto in Toro.

Ariete megalomane

Ariete: megalomani. Mercurio, Luna e Giove nei tre segni di Fuoco potrebbero alzare un po' troppo l'asticella dell'ambizione dei nati del segno, portandoli a divenire megalomani.

Giovedì promettente, ma sarà bene anche accontentarsi.

Toro: distratti. Idee e intenti dei nativi risulteranno, con ogni probabilità, appannati durante questa giornata a causa del cambio di orbita mercuriale. Meglio la seconda parte della giornata per le faccende di cuore.

Gemelli: passioni. I nati Gemelli potrebbero voler mettere da parte la routine, ove possibile, per dedicarsi a ciò che più li appassiona. Che si tratti di arte, musica o di un hobby, li aiuterà a ricaricare le batterie.

Cancro: nervosi. Il Sole nel loro segno illuminerà a giorno le manchevolezze del periodo, rendendo i nati del segno coi nervi a fior di pelle, specialmente in ambito lavorativo. Relax in serata.

Leone intuitivo

Leone: intuitivi. Giovedì in cui i nati del segno potrebbero avere quei lampi di genio che aspettavano da mesi e subito trasformarli in idee produttive nei progetti lavorativi. Favoriti i liberi-professionisti.

Vergine: revisioni. Giornata orientata sulla riorganizzazione della quotidianità dei nativi che, con ogni probabilità, metteranno sotto revisione sia le questioni lavorative, sia quelle amorose.

Bilancia: shopping. In mattinata i nati Bilancia vorranno concedersi, c'è da scommetterci, un acquisto per la casa che frulla loro in testa da un po'. Dal tardo pomeriggio anche l'amato bene riceverà le attenzioni che merita.

Scorpione: puntigliosi. Nulla sfuggirà allo sguardo attento dei nativi Scorpione che, con questo spirito d'osservazione spiccato, potrebbero rispolverare una delle loro peculiarità, ovvero la puntigliosità.

Pesci letargico

Sagittario: briosi.

Saranno l'anima della festa ovunque andranno e con chiunque si relazioneranno in questo giovedì. Umore alle stelle sino ad inizio serata.

Capricorno: fiacchi. Il bottino energetico fornito dagli Astri potrebbe risultare scarno e, di conseguenza, rendere i nativi fiacchi durante lo svolgimento delle incombenze pratiche.

Acquario: amore al top. Da una parte la giornata riserverà poche soddisfazioni in ambito lavorativo, ma dall'altra le faccende di cuore andranno a gonfie vele.

Pesci: letargici. Poca voglia di fare e comunicare. Dedicare questo giovedì al relax sarebbe una mossa adeguata.