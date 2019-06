I transiti planetari promettono successo sia in amore che in ambito lavorativo. L'Oroscopo di mercoledì regala dei consigli utili per progredire, tutti riassunti nelle seguenti previsioni astrali.

Astri e oroscopo di mercoledì

Ariete: sul lavoro sarete molto organizzati grazie a uno spirito d'iniziativa che vi sprona a fare sempre di più. Un atteggiamento alquanto nervoso e aggressivo vi viene conferito dalla Luna ospite nel vostro cielo, attenzione a non utilizzarlo in modo negativo penalizzando la sfera amorosa.

Pubblicità

Pubblicità

Toro: la vicinanza della Luna vi crea dei tumulti emotivi che potrebbero minacciare la felicità amorosa. Cambiamenti d'umore e una certa impulsività vi rendono altalenanti nei confronti dell'amore. In ambito lavorativo, i cambiamenti repentini sono dietro l'angolo.

Gemelli: il lavoro è in ripresa per voi amici dei Gemelli e un ricambio di energia positiva incrementa i vostri affari. In amore, avete bisogno di far volare i vostri progetti amorosi, quindi reinventatevi qualcosa di proficuo, le idee di certo non vi mancheranno con Venere in domicilio.

Pubblicità

Cancro: l'astro lunare in posizione di quadratura vi rende molto lunatici e alterna luci e ombre sulla vostra sfera amorosa. Poco socievoli sul lavoro e in famiglia, attenzione a non scatenare dei disaccordi proprio per la vostra tendenza alla critica.

Leone: Venere in sestile promette bene sia per gli affari che per l'amore, ma avete bisogno di una spinta in più per concretizzare le vostre aspettative. Che ne dite di smuovervi da questo torpore e approfondire le occasioni con maggiore slancio?

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Vergine: il Sole in promette bene soprattutto in ambito lavorativo e potrete aprirvi a nuovi contatti redditizi, puntando sulle vostre capacità organizzative e una nuova sicurezza in voi stessi. In amore, create le basi per un futuro felice.

Previsioni astrali fortunate dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: troppo indisciplinati per via di un'opposizione lunare, attenzione a non essere troppo capricciosi in amore. In campo professionale, cercate di non essere troppo lunatici poiché questo stato d'animo insieme a Mercurio in quadratura, vi chiude nei confronti delle nuove opportunità.

Scorpione: molto responsabili nei confronti degli altri, attenzione a non trascurare le vostre esigenze. Sarete molto emotivi per via dell'influsso lunare derivante da una Luna profonda in Ariete, ma non è detto che dobbiate a tutti i costi prendervi cura di persone che esigono interesse da voi.

Sagittario: ancora un poco e Mercurio passerà in buon aspetto rispetto alla vostra casa astrologica garantendovi cospicui guadagni. Nel frattempo, non lasciatevi prendere da spese eccessive e coltivate l'amore, investendo maggior entusiasmo nei rapporti sentimentali.

Pubblicità

Capricorno: molto ansiosi e timorosi, potreste essere soggetti a paure scatenate da una quadratura di Saturno e Luna, capricciosa a livello emotivo. In amore, non siate eccessivamente malinconici ma cercate di reagire. Un atteggiamento positivo vi sarà utile anche in ambito lavorativo.

Acquario: molto affascinanti per via di una combinazione favorevole Luna e Giove, avrete successo in amore utilizzando grazia e simpatia. Buoni i rapporti di lavoro, grazie a questa vostra spiccata capacità di convincimento.

Pubblicità

Pesci: nel lavoro cresce la possibilità di ottenere conferme, a causa di alcune interessanti proposte e a progetti di maggiore responsabilità che dovrete affrontare accantonando l'ansia. In amore, ancora un poco e Venere lascerà questa posizione sfavorevole di quadratura che vi limita il campo d'azione sentimentale.