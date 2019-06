I transiti planetari, studiati in maniera approfondita nelle previsioni astrologiche di giovedì, 'scombussolano' ciascun segno zodiacale, sprigionando delle energie a tratti dirompenti ma spesso troppo profonde. Di seguito l'Oroscopo segno per segno.

L'oroscopo di giovedì

Ariete: malinconici per via di un'opposizione lunare che si fa sentire, il vostro animo potrebbe diventare poco allegro anche per via di influssi saturniani in quadratura. Venere però forma un bel sestile dai Gemelli, quindi siate sereni e apritevi all'amore e alle opportunità lavorative con maggiore slancio.

Toro: pieni di inventiva ed energici, riuscirete in ambito professionale, aprendovi a nuovi lavori con innovazione. Sono previsti guadagni per voi amici del Toro e anche l'amore va a gonfie vele, anche se vorrete sperimentare sensazioni sempre nuove.

Gemelli: allegri e fortunati, tuttavia avvertirete una certa incostanza nel rapporto amoroso, forse collegato alla vostra eccessiva curiosità che vi spinge a sondare nuovi orizzonti sentimentali. In ambito lavorativo, sono favorite le nuove attività professionali.

L'oroscopo di domani 13 giugno.

Cancro: Marte vi conferisce energia tutta da investire nel lavoro e sarete molto impegnati, pronti a raggiungere i vostri intenti con determinazione. Attenzione a una figura femminile con cui intreccerete rapporti lavorativi non del tutto fruttuosi. In amore, sarete più temerari e afferrerete le situazioni al volo.

Leone: in amore si presenta una svolta positiva per voi amici del Leone. Se in passato avete sofferto e anche i mesi scorsi non sono stati i migliori, adesso avrete la vostra rivincita.

In ambito lavorativo, saprete trovare la soluzione giusta al momento giusto.

Vergine: rispetto al passato, ora avete più fiducia in voi stessi e nelle vostre capacità. Un incrocio planetario fortunato di Marte e Urano elimina automaticamente gli ostacoli dalla strada, prima che voi cerchiate di fronteggiare le avversità. Attenzione a un amore un po' superficiale.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: buono l'amore per voi amici della Bilancia, attenzione però a non essere troppo nostalgici per via di una Luna che stringe i suoi influssi sensibili con Saturno in quadratura.

Potreste diventare insicuri e demotivati in ambito lavorativo.

Scorpione: è molto vicina una risposta che attendete con ansia voi amici dello Scorpione, manca pochissimo e arriverà. Saturno dal domicilio del Capricorno potenzia le vostre capacità di concentrazione e sarete molto efficienti sul lavoro.

Sagittario: il vostro bisogno di amore si manifesta in modo inappropriato a causa di un'opposizione venusiana che entra in contrasto con Giove. Potreste assumere atteggiamenti strafottenti che irritano il partner e rischierete di apparire troppo esibizionisti anche in ambito lavorativo.

Capricorno: turbati sia in ambito lavorativo che in amore da impulsi inconsci difficili da metabolizzare, potreste pretendere rigore dal partner ed esternare i sentimenti in modo troppo tagliente. Siete anche molto indecisi al momento, quindi rimandate a tempi e transiti migliori le decisioni importanti.

Acquario: il trigono lunare e venusiano vi colpisce nel vivo e avvertirete come una smania in amore che vi rende curiosi nei confronti dei rapporti extraconiugali.

Questo influsso stuzzicante sottolinea una certa incostanza nell'approfondire le storie amorose. Buono il lavoro per voi amici dell'Acquario.

Pesci: una certa insoddisfazione nei rapporti amorosi potrebbe manifestarsi in modo latente e inconsciamente sarete proiettati a ricercare nuove storie sentimentali. Non è un momento tranquillo per voi amici dei Pesci anche dal punto di vista lavorativo.