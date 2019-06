Una Luna cordiale apre ciascun segno zodiacale all'intuizione e a una curiosità intellettuale che giovano sia all'amore che in ambito professionale. L'Oroscopo di venerdì approfondisce queste sensazioni, servendosi di previsioni astrologiche dettagliate.

Nuove sensazioni nell'oroscopo di venerdì

Ariete: Saturno e Plutone dal cielo astrologico del Capricorno, vi spingono a fare di più sul lavoro e vi invitano ad investire maggiore impegno per raggiungere i risultati, senza sfiduciarvi lungo il cammino intrapreso.

In ambito affettivo, una Luna molto vicina vi rende più profondi ed emotivi nei confronti degli affetti.

Toro: attenzione a non lasciarvi prendere troppo da un umore instabile che vi rende nervosi. Un'influenza planetaria uraniana incrocia le sue energie con l'astro lunare ma è in posizione di quadratura e innesca una cerca ribellione che si fa sentire sia in ambito amoroso che in quello professionale.

Gemelli: alcune amicizie, soprattutto quelle instaurate in ambito femminile, vi procurano serenità.

Approfondirete i sentimenti amorosi con slancio, sfruttando un influsso lunare armonioso che in sinergia con Venere rende i sentimenti più romantici. In ambito lavorativo riuscirete a perseguire il cammino intrapreso con audacia.

Cancro: spesso sottovalutate le vostre capacità e trovate difficile intraprendere alcune strade che potrebbero portarvi al successo, sia lavorativo che amoroso. Cercate di rispondere agli stimoli planetari che vi sfidano a vivere le emozioni, anche se dolorose vi saranno utili per crescere.

Leone: l'opposizione di una Luna in Acquario rende i vostri affetti piuttosto freddi. Il vostro atteggiamento distaccato nei confronti dell'amore potrebbe essere il risultato di continue delusioni, anche dal punto di vista delle conoscenze. Sul lavoro, sarete molto ambiziosi.

Vergine: buona la concentrazione in ambito lavorativo. Il successo è assicurato grazie alla vostra determinazione e perseveranza. In amore, i transiti planetari quasi vi sfidano a superare una certa insofferenza, un blocco emotivo che vi rende mutevoli e indecisi nei confronti dell'amore.

Novità stellari nelle previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: affabili e molto simpatici, non passerete di certo inosservati e sarete anche molto intuitivi. I vostri rapporti amorosi, sia attuali che futuri, saranno basati sul rispetto reciproco. Il lavoro invece vi richiede maggiore impegno e concentrazione.

Scorpione: attenzione alle delusioni che sono in agguato, per via di una quadratura lunare che si fa sentire, mandando i suoi influssi nel vostro segno.

Saturno cerca di smorzare una certa confusione che vi penalizza in ambito professionale.

Sagittario: sarete molto sereni in famiglia e vivrete gli affetti con appagamento. Attenzione però a non lasciarvi prendere troppo dai peccati di gola, poiché tentati da transiti planetari che vi rendono golosi. Sarete anche molto fortunati in ambito lavorativo e alcuni appoggi collaborativi si dimostreranno davvero proficui.

Capricorno: un saggio risparmio energetico da parte vostra terrà lontani stress e malattie, quindi godrete di ottima forma.

Pazienti e perseveranti sul lavoro, andrete dritto allo scopo prefissato, attingendo a una spiccata razionalità che in amore rende però i sentimenti troppo freddi.

Acquario: in ambito lavorativo, non vi mancheranno le idee originali, tutte da applicare per spingere i guadagni a vette elevate. In amore, una Luna emotiva, ma anche molto socievole nel vostro cielo, vi fa approfondire le amicizie e anche in ambito amoroso, i successi non mancheranno.

Pesci: i vostri sentimenti saranno talmente elevati che sfioreranno il misticismo. La passione è alle stelle e vi rende temerari nei confronti dell'amore. In ambito lavorativo, sarete molto fortunati.